Déjà vu in Den Haag: Omtzigt lekt "onbedoeld" vertrouwelijke notitie via foto Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 527 keer bekeken • bewaren

Pieter Omtzigt heeft middels een soort spectaculaire re-enactment informatie gelekt over het verkenningsproces dat Telefgraaf-columnist en toekomstig ex-PvdA-lid Ronald Plasterk uitvoert in Den Haag. Terwijl Omtzigt de pers te woord stond hield hij op opzichtige wijze een document tegen de borst gedrukt. ANP-fotograaf Robin van Lonkhuijsen legde dat vast en zoomde in. Zichtbaar waren de woorden "Niet in PVV/NSC/BBB-ka". Dat laatste woord is vermoedelijk kabinet. Daarboven staat de tekst '- Ondergrens'. Omtzigt, die inmiddels bekend staat als een notoir twijfelaar, heeft zich niet eerder uitgelaten over de vraag met welke partijen hij wel of niet wil regeren, constateert De Telegraaf.

De foto doet denken aan het historische moment waarop toenmalig verkenner Kajsa Ollongren in 2021 informatie lekte over een 'functie elders' voor Kamerlid Omtzigt. Die explosieve notitie leidde tot een enorme crisis in Den Haag die demissionair premier Mark Rutte ternauwernood overleefde. Het incident leidde er mede toe dat Omtzigt zijn eigen partij oprichtte, NSC. Het zorgde ook voor de langste kabinetsformatie uit de geschiedenis en een regeerakkoord dat voor de VVD op den duur onverteerbaar bleek. Daarom moest Nederland vervroegd naar de stembus.

In een reactie aan De Telegraaf zegt Omtzigt dat hij niet snapt dat er zoveel opwinding over de notitie is. „Ik begrijp niet dat hier zo spannend over wordt gedaan”, reageert hij. Hij wil niet zeggen of hij de notitie al dan niet per ongeluk openbaarde. Volgens Omtzigt is de inhoud van de notitie ’in lijn met onze eerdere brief’ die de NSC-leider deelde met Plasterk. Daarin sloot hij een kabinet met PVV, NSC en BBB echter niet uit. Volgens Omtzigt is het ’best lastig om een kabinetsformatie te doorlopen als er continu 35 journalisten met hun neus bovenop staan’.

Omtzigt verstopt vaker commentaar in zijn attributen. Zo draagt hij een boek bij zich met de titel 'Daar heb ik geen actieve herinnering aan'. Het boek met 80 blanco pagina's is een satirische uitgave van de memoires van Mark Rutte. Omtzigt gebruikt het naar verluidt als notitieblok.

In een bericht op X ontkent Omtzigt later dat er sprake is van opzet maar maakt nog wel een grapje over de aantekeningen en zijn raison d'être: "Deze aantekeningen had ik voorafgaand aan het gesprek met de verkenner opgeschreven. Dat ze zo zichtbaar waren was niet de bedoeling. Ze zijn trouwens gewoon in lijn met de inzet van de brief die ik vorige week namens Nieuw Sociaal Contract aan de verkenner overhandigd heb. (harde grens; zin over minderheidskabinet) De aantekeningen hebben ondertussen wel een bestemming elders gekregen."

In de brief waar Omtzigt naar verwijst staat overigens geen harde afwijzing van de coalitie. Wel zegt hij daarin dat hij "nu geen basis" ziet om coalitieonderhandelingen met de eenmanspartij van Wilders te starten.