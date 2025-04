Defensie wil in verband met oorlogsdreiging per direct de paraatheid van het leger opvoeren Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1219 keer bekeken • bewaren

De commandant van de Nederlandse strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim, heeft in een zogeheten dagorder het complete defensiepersoneel opdracht gegeven zich versneld in gereedheid te brengen voor een eventuele inzet. Dat meldt de NOS. De order is naar 76.000 medewerkers gegaan.

"Ik weet dat versneld gereedstellen veel vraagt. Maar het is nodig", schrijft de commandant der strijdkrachten. "Alle militairen moeten hun persoonlijke gereedheid onder de loep nemen." Dan gaat het onder meer om de basisvaardigheden en het op orde hebben van vaccinaties. Ook moeten alle eenheden "zo snel als mogelijk is" op niveau opgeleid en getraind zijn, stelt Eichelsheim. (...) "Vrijheid is niet meer vanzelfsprekend en Europa moet meer zelf doen om veilig te blijven", staat in de dagorder. Volgens de generaal voert Rusland ook al in Nederland hybride acties uit als cyberaanvallen en sabotage.

Volgens een woordvoerder van defensie is een dagoorder in tegenstelling tot wat de naam suggereert een uitzonderlijk verschijnsel en bedoeld om "bijzondere mededelingen" over te brengen.

Het is al langer bekend dat defensie zich voorbereid op het uitbreken van een oorlog met Rusland. Gevreesd kan bijvoorbeeld worden dat de Russische heerser Poetin een van de Baltische staten aanvalt om te testen of de NAVO-bescherming nog van kracht is nu de Amerikanen zijn bewonderaar Donald Trump tot president hebben gekozen.

In Duitsland is bij een grote NAVO-oefening afgelopen nacht een Nederlaandse soldaat om het leven gekomen, vermoedelijk als gevolg van een ongeval.