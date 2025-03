Defensie vanwege oorlogsdreiging met spoed op zoek naar medisch personeel Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Terwijl het Twentse orakel Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer Poetin een handje hielp door het opvoeren van de Europese defensie-capaciteit blokkeerde, is de krijgsmacht naarstig op zoek naar medisch personeel om Nederlandse militairen te verplegen bij een eventuele Russische aanval.

Defensie wil zelf in staat zijn Nederlandse gewonden van het slagveld te transporteren naar Nederlandse hospitaals. Dat werd tot nu toe uitbesteed aan andere landen, als bijvoorbeeld Duitsland, maar daar wil defensie niet meer afhankelijk van zijn. Dat is lastig want de zorg kampt al met een groot tekort aan personeel, schrijft het AD.

Defensie zou nu al 84 ic-verpleegkundigen in het bestand moeten hebben, maar komt slechts tot 41. Voor het mogelijke gewondentransport zijn nog eens tientallen extra ic-verpleegkundigen nodig. Die binnenhalen wordt een uitdaging, erkent de kolonel. ,,Dat is onze meest nijpende categorie.” Er is immers een groot tekort aan ic-verpleegkundigen én aan ic-bedden. Nu er een kans is dat in die ic-bedden in de toekomst militairen worden verpleegd, kijkt de krijgsmacht of het mogelijk is om geld voor Defensie te gebruiken om de ic-capaciteit te vergroten.

De zorgverleners hoeven niet full time in dienst te treden, ze kunnen zich ook melden als reservisten die opgeroepen worden als de militaire situatie verder escaleert.

Als Defensie in een oorlogssituatie voor het vervoer van militairen een beroep doet op schaars ic-personeel, dreigt in ziekenhuizen wel een acuut probleem: de ic dáár heeft dan minder handen aan het bed. Bovendien zijn er te weinig ic-bedden, helemaal als daar in de toekomst mogelijk ook zwaargewonde militairen moeten worden verpleegd. In de coronatijd was er ook al een tekort aan ic-bedden. Sindsdien is het aantal gedaald van 1150 naar 850 bedden. ,,Politiek Den Haag heeft niet geleerd van de coronatijd”, constateert ziekenhuisbestuurder Eringa. ,,Op zich is het niet erg als de politiek dat vergeet, maar als dan ook de budgetten er niet meer zijn, dan roepen we straks ach en wee als het erop aankomt en we hebben de capaciteit niet.”