Defensie laat pantservoertuigen bouwen door ongescreend Chinees staatsbedrijf

Pantservoertuigen van Defensie worden gebouwd door een in Friesland gevestigd bedrijf dat volledig in handen is van de Chinese staat. Het bedrijf wordt al jarenlang niet gescreend op de veiligheidseisen die gelden voor de defensie-industrie. Dat meldt RTL Nieuws dinsdag, in samenwerking met Follow The Money. Deskundigen vrezen dat geheime militaire informatie “op een presenteerblaadje” aan de Chinese overheid wordt overhandigd.

Het bedrijf Visser B.V. klinkt misschien niet Chinees, maar is dat sinds 2013 wel. In dat jaar werd het overgenomen door CIMC, een Chinese staatsonderneming. Na de overname heeft geen risicobeoordeling plaatsgevonden “om te kijken of de informatie bij het bedrijf nog wel veilig is”. Dat gebeurde ook niet nadat de Nederlandse inlichtingendiensten afgelopen november in hun jaarverslagen waarschuwden voor “sabotage en spionage” door China.

De Friese onderneming ontwerpt en bouwt sinds 2003 de interieurs van pantservoertuigen, waaronder dat van de Boxer Commandopost. RTL Nieuws schrijft daarover:

Dat voertuig fungeert als een rijdende commandotoren op het slagveld. "Het heeft techniek aan boord waarmee je precies kan zien waar je eigen eenheden zijn, waar de vijand is. Eigenlijk wordt alle informatie gedeeld die je voor het gevecht nodig hebt", zegt Mart de Kruif [voormalig Commandant Landstrijdkrachten, red.]. "Het laatste wat je wilt is dat anderen daarin kunnen meekijken."

Volgens Defensie is er geen risicoanalyse uitgevoerd, omdat daar geen noodzaak voor werd gezien. Volgens de Nederlandse directeur van Visser B.V. is de overname door het Chinese staatsbedrijf destijds wel bij Defensie gemeld, maar is daar niet op gereageerd. Deskundigen vrezen dat dit komt doordat er jarenlang fors op de strijdkrachten is bezuinigd.