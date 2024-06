Defensie hield ernstige PFAS-verontreiniging jarenlang onder de pet: erger dan bij Chemours

Vliegbasis Gilze Rijen is ernstig vervuild met PFOS, een stof die valt onder PFAS. De vervuiling is erger dan bij Chemours. Dat blijkt uit de uitslagen van bodemmetingen waarop Pointer de hand heeft weten te leggen . “Deze waardes zijn echt gigantisch hoog”, verklaart toxicoloog Jacob de Boer tegenover het onderzoeksplatform. Op één plek werd de norm voor ernstige vervuiling met een factor 56 overschreden.

Defensie heeft de vervuiling jarenlang onder de pet gehouden. Al in 2013 werd er in een rapport aan de bel getrokken over de verontreiniging. Pas in 2022 bracht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Gilze en Rijen op de hoogte. Bewoners werden vervolgens echter niet ingelicht.