Deense sociaaldemocraten betalen de prijs voor rechtse koers

In verscheidene West-Europese landen beschouwen nogal wat sociaaldemocratische boomers met rechtse sympathieën de Deense premier Mette Frederiksen als lichtend voorbeeld. Maar in eigen land heeft ze flink aan populariteit ingeboet. Voor het eerst in 122 jaar dreigt haar partij de verkiezingen in Kopenhagen te verliezen. De kiezers in de hoofdstad zijn teleurgesteld in Frederiksen, meldt Politico.eu.

De website omschrijft de lokale verkiezingen als een referendum over de rechtse koers van de sociaaldemocraten. Frederiksen premier draagt een hardvochtig migratiebeleid uit en is ook economisch naar rechts opgeschoven. Ondertussen biedt ze daarmee geen oplossing voor de gestegen woonkosten waarmee de inwoners van Kopenhagen te kampen hebben. Ook het sociaaldemocratische pro-autobeleid kan in de hoofdstad maar op weinig sympathie rekenen.

Pernille Rosenkrantz-Theil, de sociaaldemocratische burgemeesterskandidaat in Kopenhagen, is een voor de hand liggende kop van jut. Rosenkrantz-Theil is een voormalige minister van Volkshuisvesting die naar voren is geschoven door Frederiksen, met wie ze ook een vakantiehuis deelt.

Volgens een peiling die eerder deze maand werd uitgevoerd, kunnen de partijen ter linkerzijde van de sociaaldemocraten een meerderheid halen in Kopenhagen zonder de sociaaldemocraten, schrijft The Guardian.

Het kopiëren van extreemrechtse migratiestandpunten lijkt alweer te zijn uitgewerkt als winnende strategie. De groene burgemeesterskandidaat Karoline Lindgaard spreekt tegenover The Guardian van een “cynische manoeuvre” van de sociaaldemocraten. “Ze zijn een rechtse populistische partij geworden op onderwerpen als integratie, uitkeringen en het milieu. Op die manier probeerden ze te voorkomen dat kiezers zouden overlopen naar extreemrechts. Maar uit de peilingen blijkt nu dat ze het zo makkelijker hebben gemaakt voor hun kiezers om naar extreemrechts over te stappen.”

De verwachting is dat de sociaaldemocraten ook in andere Deense steden, die van oudsher hun machtsbasis vormen, zullen verliezen. De uiterst rechtse Deense Volkspartij is onder invloed van Frederiksen verder naar rechts opgeschoven en bepleit inmiddels ‘remigratie’, een extreemrechts hondenfluitje voor deportaties.