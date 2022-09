Deense koningin test positief op corona na begrafenis queen Elizabeth

De uitvaart van de Britse koningin Elizabeth II zou zomaar eens een superspreadingevent kunnen zijn geweest. Een dag na de plechtigheid is de Deense koningin Margrethe II positief getest op corona. De 82-jarige vorstin was een van de tweeduizend aanwezigen afgelopen maandag.

Sinds de dood van Elizabeth is Margethe de langstzittende monarch in Europa. Ze was een verre nicht van de Britse koningin, beiden stamden af van konining Victoria. De BBC laat weten dat Margarethe gevaccineerd is en in februari ook al corona opliep. Toen had ze slechts milde klachten.