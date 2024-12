Jules is, Jules blijft

Altijd. Geïnspireerd

Nooit fake. Altijd echt

Is zwart. Nooit wit

Onwijs. Veel pit.

Is snel. Nooit traag.

Vraagt nooit. Geeft graag.

Mu-ziek. Ge-dicht.

Verrast. Geeft hoop.

Geen gelul. Art-tiest.

Hij hoog. Hij laag.

For ever. Jazzman.

Be-gaafd. Te-gek.