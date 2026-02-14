Deelconflict Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 92 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Grote steden hebben nogal eens een probleem met de verkeersdoorstroming en soms is een onorthodoxe maatregel dan de enige oplossing. Nog niet lang woonachtig in zo’n grote stad ondervond ik dat aan den lijve. Rechtdoor en afslaand verkeer dat tegelijk ‘groen krijgt’ waarbij de afslaande partij alsnog voorrang dient te verlenen. Voor de niet-ingewijde, een levensgevaarlijk verschijnsel. Ik eindigde op een warme motorkap en de hevig geschrokken automobiliste verontschuldigde zich in tranen en alle toonaarden.

Knappe koppen hebben ongetwijfeld ingewikkelde kansberekeningen uitgevoerd waarbij een efficiënte doorstroming van het verkeer werd afgezet tegen een paar dodelijke slachtoffers per jaar. Het verkeersplan won: ergo het ‘Deelconflict’.

Een conflict derhalve dat u, als fietser of voetganger, waarschijnlijk op de rug gelegen, vanonder een bestelbusje dient te voeren. Dat een afslaande tram voorrang ‘claimt’ bij gelijktijdig groen lijkt mij logisch maar dat overig verkeer op deze wijze tot elkaar veroordeed wordt is natuurlijk waanzin. Bij meerdere observaties bleek het maar nét goed te gaan, en dan nog omdat een automobilist bij een aanstormende tiener op zijn (fat-)bike, de slimste was en al bij voorbaat enigszins inhield (Ziet u überhaupt nog wel eens iemand de hand uitsteken op de fiets?).

Gevraagd naar een reactie van de lokale wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur (jazeker, deze zeer gemengde portefeuille bestáat) volgde een opmerkelijke verklaring: “Als deelconflicten toegepast worden, is dit om het kruispunt geloofwaardiger te maken. Wanneer alle richtingen apart groen licht krijgen, werken de verkeerslichten trager en staat het verkeer langer te wachten. Op sommige locaties zullen weggebruikers het gevoel krijgen dat men onnodig staat te wachten als het licht op rood staat. Er zullen niet alleen wachtrijen ontstaan, maar ook onveilige situaties doordat men door rood licht zal rijden”.

‘Toepasbare deelconflicten’,‘Geloofwaardiger kruispunten’? het lijkt alsof de wethouder zich niet alleen op onvermijdelijk jargon beroept maar er, t.a.v. het verkeer, tevens filosofische standpunten op nahoudt. Bestaan er geloofwaardiger en minder-geloofwaardiger kruispunten, en hoe dien ik die als leek te onderscheiden? Het getuigt in elk geval van zeer menselijke doortastendheid dat de wethouder klip en klaar durft te stellen dat de ongeduldige mens niet te vertrouwen is en bij ‘te lange wachttijd’, het rode licht zal negeren en gewoon plankgas zal geven.

Bemoedigend te lezen dat daar in regelgeving rekening mee wordt gehouden. Onverlet of dit de weggebruiker in kwestie deel zal doen uitmaken van een dodelijk deelconflict of niet.

Een wethouder die in zijn beleid uitgaat van allerlei onderbuikgevoelens bij de (over-)haaste weggebruiker is wellicht te prijzen en daarom zou ik voor dit soort ambtenaren een lans willen breken. Wie dergelijke, persoonlijke uitlatingen durft te bezigen tegenover een verontwaardigde burger zit gewoon héel erg op zijn plek. Hoe hij zijn beleid t.a.v. die andere twee portefeuille’s ook invult, de menselijke meetlat zal ook daar niet ver weg zijn. Hoopvolle geluiden voor milieu-activist en noodruftige kunstenaar.

Mocht u dus spannende plannen maken voor een fietstocht door de urban jungle, weest dubbel gewaarschuwd!