Deel van Europa bedekt onder dikke laag sneeuw, Nederland staat wat te wachten

De afgelopen dagen heeft een hevige sneeuwval voor de nodige overlast gezorgd in meerdere landen in Europa. Zaterdag viel tot nu toe de meeste sneeuw en het einde is nog niet in zicht. Zondag is Nederland aan de beurt. Volgens het KNMI kan er daarbij tot wel 5 centimeter sneeuw vallen. Voor verkeersgebruikers geldt vanaf zondagmiddag vooralsnog code geel. Behalve hier en daar wat overlast, zorgt de sneeuw in Europa ook voor mooie plaatjes.