'Debat toont aan dat de slavernijdiscussie is afgesloten' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 172 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole luisterden de eerste twee uur naar het Kamerdebat over het slavernijverleden. Geheel tegen de verwachtingen in verliep dat bijna gemoedelijk. Een totaal ander beeld dan het felle rumoer in de mediam. zegt Francisco van Jole. "Je ziet dat de speech van Rutte zijn uitwerking niet heeft gemist. Kuzu van Denk die als eerste het woord nam complimenteerde de premier daar ook mee. En zelfs Bosma van de PVV wist er niets meer tegenin te brengen. Die begon heel de tijd over andere zaken, een tactiek die wel whataboutism wordt genoemd en toegepast wordt bij gebrek aan argumenten. Je zou bijna kunnen constateren dat met de excuses het debat is afgesloten. De feiten zijn onweerlegbaar." Kee merkt op dat de sfeer nog kan veranderen als later de ministers aan het woord komen, vooral over het bewustwordingsfonds. Daar wordt 200 miljoen voor uitgetrokken. Van Jole citeert Kuzu die er op wees dat voor de schadeloosstelling van de plantage-eigenaren in de 19e eeuw een veel groter bedrag werd uitgetrokken, ter omvang van tien procent van het BNP.

Kee, politiek duider van BNNVARA, constateert dat het oordeel in Den Haag over Landbouwminister milder is geworden. "Zelfs Tjeerd de Groot van D66 heeft nu minder kritiek." Kee legt uit dat de blunder van de minister met de Brusselse afspraken hem niet in gevaar zal brengen. "Bij de coalitiepartners heerst geen ontevredenheid." Van Jole wijst er op dat door die sfeer een bananenschil op de loer ligt. "Juist als zo iemand denkt dat er niets kan gebeuren, kan hij fouten maken in het debat.