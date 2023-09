Debat over ouderenzorg laat een inktzwart toekomstperspectief zien voor alle ouderen in Nederland

Onbetrouwbare onderzoeksrapporten over toekomstige kostenontwikkelingen van de zorg in het verleden en het gebrek aan een breed gedeelde toekomstbestendige visie op onze ouderenzorg, hebben er toe geleid dat de huidige ouderenzorg materieel failliet is. Dat is de enige conclusie die getrokken kan worden na het debat hierover in de Tweede Kamer.