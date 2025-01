Debat over inperken demonstratievrijheid is heel populistisch Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 279 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole keken naar de eerste twee uur van het debat over de wens van het kabinet om het demonstratierecht in te perken. Peter Kee vertelt dat de VVD het vooral op Extinction Rebellion heeft gemunt.

Francisco van Jole haalt SP-Kamerlid Michiel van Nispen aan die er op wees dat demonstratievrijheid geen gunst maar een recht. De overheid mag daar niet aan komen. De commentator spreekt van “een populistisch debat” omdat er vooral particuliere ergernissen van - rechtse - Kamerleden aan de orde komen en het amper over principes gaat. Zo vindt Mirjam Bikker van de ChristenUnie het vreselijk dat er actie werd geprotesteerd bij de opening van het Holocaustmuseum vanwege de komst van de president van Israël, een staat die verdacht wordt van genocide. “Bikker wil dat er niet gedemonstreerd mag worden tijdens herdenkingen. Maar in 2012 demonstreerden joden tijdens Dodenherdenking omdat ook Duitse soldaten werden herdacht. Had dat verboden moeten worden?”

Kee noemt het demonstratierecht “een ventiel voor onvrede in de samenleving”. Hij wijst op de boeren die met felle demonstraties hun eisen ingewilligd hebben gekregen. Van Jole: “Dat is de kern. BBB zit dankzij die demonstraties nu in het kabinet. Ze willen verhinderen dat anderen dat na kunnen doen.”

Daarna gaat het nog even over het spraakmakende vonnis in de rechtszaak die Greenpeace heeft aangespannen tegen de staat. De milieubeschermers eisen dat de overheid de eigen stiksttofregels naleeft en zijn in het gelijk gesteld. Kee vertelt dat de uitspraak hard is aangekomen in Den Haag. “Maar iedereen zegt nu BBB mag het oplossen.”