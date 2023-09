De zorg moet op de schop en namens GroenLinks-PvdA staat een ijzersterke kandidaat klaar om die klus te klaren Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 247 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Beeld: Screenshot Op1

Door vriend en vijand wordt Marcel Levi als topbestuurder en medisch wetenschapper al jaren gewaardeerd.

Marcel Levi, de huidige voorzitter van De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), oud bestuurder van het AMC te Amsterdam en een groep Engelse academische ziekenhuizen in Londen en hoogleraar geneeskunde, gaf in een recent tv-interview een heldere en duidelijke analyse wat er in de huidige zorg niet goed is en anders moet.

Een geheel nieuw stelsel is volgens hem niet nodig. Wel een verandering van het huidige systeem met veel minder marktwerking, een verbod op durfkapitaal in de zorg en een autoriteit die knopen kan doorhakken en besluiten kan nemen. Zelf zou hij deze klus graag in een nieuw kabinet willen klaren als slapend lid van de PvdA.

Door vriend en vijand wordt Marcel Levi als topbestuurder en medisch wetenschapper al jaren gewaardeerd. Zijn ideeën over de zorg en de ouderenzorg getuigen van kennis, ervaring, realisme en daadkracht. Verfrissend om naar te luisteren. Een charismatisch leider voor de zorgsector en een competente potentiële ministerskandidaat voor het moeilijke departement VWS.

GroenLinks-PvdAheeft voor heel veel kiezers met Marcel Levi een troefkaart in handen om eindelijk de zorg op de broodnodige schop te nemen. Met realistische en haalbare plannen die de zorg snel weer aan haar doelstellingen kan laten voldoen van toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

Als het GroenLinks-PvdA-campagneteam verstandig is speelt ze deze troefkaart voor de zorg de komende tijd slim uit. Kiezers hebben behoefte aan sterke, competente en daadkrachtige kandidaat bewindspersonen met relevante praktijkervaring in hun eigen vak die niet te benauwd zijn om (tegendraadse) besluiten te nemen als dat nodig is.

Patiënten, zorgaanbieders en zorgprofessionals hebben behoefte aan zo’n type kandidaat-bewindspersoon om deze sector weer goed op de rails te zetten.