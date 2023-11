‘De zorg is aan alle kanten stuk, maar in het RTL-debat zweeg men daar over’

Het RTL Verkiezingsdebat verliep geheel voorspelbaar, constateert Druktemaker Ellen Deckwitz. “Yeşilgöz gaslightte de natie voor de zoveelste keer dat het kabinet niet was gevallen over gezinshereniging, Omtzigt deed nog steeds of hij niet weet of hij premier wil worden, maar het meest voorspelbare was wel het onderwerp waarover men zweeg. Het onderwerp dat volgens diverse peilingbureaus het belangrijkste onderwerp is voor de kiezer bleef achterwege: de zorg.”