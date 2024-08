De zomerhitte is de hel voor varkens in Nederland Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 118 keer bekeken • bewaren

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

Veel mensen genieten vandaag van een tropisch hete, zomerse dag. Maar voor dieren in de vee-industrie brengt het warme weer vooral nóg meer ellende, in hun toch al vaak trieste bestaan. Na een leven op elkaar gepropt in stallen, volgt het transport naar het slachthuis. En ook al wordt er al jaren gesproken over hard ingrijpen bij hittestress; de praktijk laat zien dat het loze woorden zijn geweest.

De industrie draaiende houden en zoveel mogelijk geld verdienen. Daar gaat het om. Dat blijkt wel weer als we deze beelden toegestuurd krijgen, door iemand die vaker voor ons filmt. De beelden zijn op verschillende locaties en tijdstippen gemaakt. En ja, in Nederland, niet ver van een groot en bekend slachthuis, niet eens bij zulke hoge temperaturen als vandaag. De NVWA is nergens te bekennen.

Hoe vaak moeten dierenbeschermers dit soort beelden vastleggen, voordat men eindelijk ingrijpt om de industrie zich aan de wet te laten houden? Ik hoor vooral loze woorden en mooipraterij over het eigen handelen (falen!), als reactie op misstanden. Daarom belde ik met Lesley Moffat, oprichter van Eyes on Animals. Zij controleert met haar organisatie al jaren diertransporten en ik wil weten wat zij van de beelden vindt:

“De beelden van varkens die in overvolle vrachtwagens worden vervoerd, zijn verontrustend. Door de hoge belading kunnen de dieren hun warmte nauwelijks kwijt en hebben ze geen enkele vrijheid om te kiezen waar en hoe ze willen liggen of lopen. Hoewel hittestress vaak gepaard gaat met duidelijk zichtbare symptomen, zoals wijd opengesperde bekken en schuimvorming, is het feit dat deze dieren überhaupt in dergelijke omstandigheden moeten verkeren al problematisch.

Dit type landbouw is uitbuitend in plaats van wederkerig. De varkens komen uit megastallen, waar ze hun hele leven binnen verblijven, op roostervloeren boven hun eigen stank, zonder ooit de mogelijkheid te hebben om te wroeten in de aarde. Met geknipte staarten en altijd in krappe omstandigheden. En nu, op hun laatste dag voordat ze worden verwerkt tot voedsel, worden ze opnieuw in overvolle en onaangename omstandigheden vervoerd naar het slachthuis. Kort daarna worstelen ze 20-30 seconden lang om te sterven in CO2-gas. Geen enkel moment van vreugde. De mens kan beter doen voor de dieren!”

Wie is het daar nou niet mee eens? Dat vraag ik mij serieus af. Maar vandaag en morgen passeert op veel plaatsen het kwik de tropische 30 graden. En dus zou er niet 1 transport op de weg moeten zijn, want voor dieren is deze hitte een hel.

Eigenlijk gaat het niet eens om die 30+ graden. Ook bij veel lagere temperaturen kan al hittestress optreden, zoals Lesley Moffat van Eyes on Animals uitlegt. En er is nog veel meer ellende onderweg, zoals overvolle transporten met varkens die elkaar niet kennen. Dit is verboden, maar niet waterdicht te controleren. Rangordegevechten tijdens het transport kunnen leiden tot zeer ernstige verwondingen.

De mens kan het niet alleen beter doen voor de dieren; het is onze morele plicht om het veel beter te doen.