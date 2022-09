De zelfredzame burger moet gewoon geen vergiftigde groenten uit eigen moestuin eten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 260 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

© cc-foto: NancyLiza

Woon je in dit gebied? Of ken je er mensen? In Dordrecht, Sliedrecht; in de Merwedepolder, of de Stadspolder? Dan adviseert het RIVM je 'dringend' om geen groente en fruit te eten uit je moestuin. De reden? De uitstoot van pfas chemicaliën door het bedrijf Chemours, op de rode pin; tot 2012 pfoa en vanaf 2012 GenX. Via de lucht, bodem en water.

Het gaat verder: heb je een baby in dit gebied die borstvoeding krijgt? Dan adviseren onderzoekers van de VU Amsterdam om hier na een maand mee te stoppen. Baby's krijgen namelijk tien keer te veel PFAS binnen. Tien keer! De inname van pfas chemicaliën is zeer giftig. De blootstelling beperkt het immuunsysteem, de schildklier en verhoogt risico op nier- of teelbalkanker. Door het eten van fruit. Of het drinken van moedermelk. Hoe zit het met die moeders zélf, vraag je je af. Zij geven het gif immers door..?

Opzichzelf is dit al ontluisterend. Maar wat misschien wel net zo schokkend is, is de reactie van de instanties. Je zou verwachten dat RIVM adviseert om het bedrijf per direct te laten stoppen met Genx. Bijgestaan door bewindspersonen van Economische Zaken en Gezondheidszorg. En dat ze bedrijven verplichten om water en de grond te zuiveren. En om een gezondheidsfonds op te zetten, ter compensatie van de slachtoffers.

Maar nee: de mensen die er wonen, leven, werken, naar school gaan; zíj moeten aanpassen. Stoppen met het eten van hun appels of bramen. En nu dus zelfs met het geven en drinken van moedermelk. Hoe verzin je het.

Pas recent wordt de vergiftiging van de natuurlijke en sociale omgeving door industrie echt goed in kaart gebracht. Eindelijk. Maar veel is dus nog onzichtbaar; er zijn aanwijzingen, maar is geen bewijs. Het enige wat wel zichtbaar is, zijn zieke mensen, met kanker, Parkinson. Wat moeten die honderdduizenden Nederlanders die wonen rondom chemische industrie doen? Geen water meer drinken? Minder lucht ademen? Allemaal voor chemische regenjassen, anti-aanbakpannen?

We zagen hetzelfde bizarre advies aan omwonenden van de PFAS dumpingen door 3M. RIVM: "eet niet te veel mosselen."

Wat doen bedrijven zelf? Die doen inmiddels onder druk van regels heus wel wat. Nu er eindelijk wat aandacht is voor slachtoffers. Chemours mocht tot 2018 duizenden liters Genx oplossen in het water, nu niet meer. Maar hoe wordt omgegaan met de schade die al is aangericht? Wie pakt die rekening? En is er nog iemand verantwoordelijk?

Gisteren werd TATA Steel voor de zoveelste keer beboet voor de uitstoot van rauwe kooks deeltjes; door gemalen steenkool te verhitten. Boetes worden ingecalculeerd. Omwonenden wordt verzocht ramen en deuren te sluiten. En kinderen wordt ontraden in de zandbak te spelen.

De economie is toe aan een detox.