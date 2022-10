De woorden van Rutte zijn waarde-loos

Soms brengt een onverhoedse opmerking zelfs de slimste babbelaar van zijn stuk. Dat overkwam Mark Rutte toen hij er niet onderuit kon vragen van de media te beantwoorden over het besluit van het kabinet om tegen de wens van een Kamermeerderheid toch naar Qatar te gaan. Een journalist vroeg of hij straks ging juichen op een tribune waar bloed aan kleeft. Rutte antwoordde met een lach op het gezicht: “Wij juichen voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune”.

Natuurlijk omgaf de minister-president dit met een heleboel gelul over ‘andere’ dingen die je juist ter plekke zo mooi aan de orde kunt stellen. Dat is altijd het zwaktebod geweest van Nederlandse regeringen als het even niet uitkwam mensenrechtenschendingen in andere landen aan de orde te stellen: je moet wél de kanalen openhouden. “Stille diplomatie en zo”. Dit soort bezweringen betekenen allemaal niks. Die rollen er op de automatische piloot uit.