De wolven van FVD draaien het publiek een rad voor ogen Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 433 keer bekeken • Bewaren

Felix Ooteman anti-fascistisch activist Persoon volgen

De applausmachine voor FVD draait weer op volle toeren. Na de Neonazi-files heeft de partij zes in opspraak geraakte leden zogezegd 'geroyeerd'. Aanhangers reageren vol lof op sociale media en zelfs mensen die zeggen geen FVD te stemmen prijzen de partij om haar optreden.

Maar niets is minder waar. FVD had al veel eerder moeten ingrijpen, bijvoorbeeld toen de leider van de neonazistische Wolvenrad aanwezig was op het JFVD Kerstgala om daar de sponsoring voor een nieuwe stichting te regelen. Er zouden clubhuizen moeten komen en vechtsport zou centraal staan. De JFVD zou een sponsor moeten worden. Een politieke jongerenorganisatie die geld geeft aan een neonazi-groepering. Ach ja, jeugdzondes… Toch, Lidewij?

FVD had moeten ingrijpen toen Luc K. een halfjaar geleden bij de Hitlerverering van Wolvenrad was. Dat wisten ze niet, zoals ze ook niet wisten dat er nog een ander JFVD-lid bij Wolvenrad zat. Ze wisten niet dat Ramon van Asch, die fractievoorzitter van FVD Den Bosch was, bij de neonazi-gevechten aanwezig was. Ze wisten überhaupt niet wat Wolvenrad was.

Ik zal het FVD daarom even vertellen. Wolvenrad is FVD en FVD is Wolvenrad. FvD is alleen de nette buitenkant van dit neonazistische clubje. De vos in schaapskleren zeg maar. Maar het zijn dezelfde mensen en dezelfde meningen. Dezelfde mensen omdat Gerard B. en Luc K. dubbellid waren van JFVD en Wolvenrad, en Luc K. tevens een van de gezichten was van Eerlijk Eten, het FVD-maaltijdbedrijfje. Dezelfde mensen omdat Ramon van Asch met zijn baby aanwezig was bij de nazi-kooigevechten, samen met leden van Wolvenrad.

Dezelfde meningen omdat Wolvenrad en FVD allebei neonazistische propaganda verkondigen. Wolvenrad deed dat heel openlijk met Hitlervereringen en neonazi-symbolen. FVD doet dat heel slinks met codewoorden als remigratie en omvolking. Remigratie is niet het stimuleren van vrijwillige terugkeer zoals FVD je graag doet geloven, maar het deporteren van mensen op basis van wie zij zijn. Honderdduizend laagopgeleide migranten moeten volgens het verkiezingsprogramma van FVD 'remigreren'. Die gaan dat echt niet vrijwillig doen. Maar ja, misschien wel met geweld.

Daar zijn deze FVD-nazi’s wel toe bereid. Niet voor niets worden de jongeren op zomerkampen fysiek getraind. Niet voor niets zijn er kooigevechten tussen neonazi’s van allerlei groeperingen en zijn daar FVD’ers aanwezig. Dit zijn niet zomaar gevechten voor de gezelligheid. Nee, ze trainen voor “mogelijk gebruik van geweld”, aldus de NCTV. De NCTV schreef in 2024 al dat het trainen tot doel heeft om het blanke ras weerbaar te maken en dat een deel van hen zich voorbereidt op een op handen zijnde ‘rassenoorlog’, waarin zij het blanke ras moeten redden. Mijn conclusie is dat de FVD haar eigen paramilitaire eenheid kweekt en daar zal het na deze royementen gewoon mee doorgaan.

En deze zielige leden die nu zijn geroyeerd? Ach, die vinden wel weer een baantje bij FVD. De jongeren van de antisemitische berichtjes uit 2020 stonden vijf jaar later gewoon weer hoog op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dus Luc en Gerard, gewoon even geduld hebben. Over een aantal jaar zijn jullie gewoon minister in het Kabinet De Vos-I.