De wolf is geen monster, toont deze virale kerstclip

Een kerstcommercial van de Franse supermarktketen Intermarché wekt wereldwijd zoveel bewondering dat zelfs de Britten, de onbetwiste kampioenen van het genre, hun meerdere moeten erkennen. Het verhaal toont een wolf die niet welkom is bij het kerstdiner omdat, nou ja dat kun je wel bedenken, omdat alle andere dieren in het bos bang zijn dat ze dan zelf op het menu komen.