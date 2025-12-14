De wolf is geen monster, toont deze virale kerstclip

Een kerstcommercial van de Franse supermarktketen Intermarché wekt wereldwijd zoveel bewondering dat zelfs de Britten, de onbetwiste kampioenen van het genre, hun meerdere moeten erkennen. Het verhaal toont een wolf die niet welkom is bij het kerstdiner omdat, nou ja dat kun je wel bedenken, omdat alle andere dieren in het bos bang zijn dat ze dan zelf op het menu komen.
De animatie wordt niet alleen bedolven onder lof vanwege het ontroerende verhaal maar ook omdat alles met de hand is gemaakt door vaklieden, in plaats van met AI zoals McDonald's dat deed. De makers zeggen dat de clip daardoor een ziel heeft. Het zijn immers Fransen.
En vanwege de uitstekende, erg onFranse, boodschap natuurlijk. Doe ook als de wolf deze kerst.
