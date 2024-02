De Wildersiaanse of verwilderde samenleving Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 180 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

We steunen de dictators, zoals Poetin of Netanyahu. We organiseren barbecues met koranverbrandingen.

Hoe gaat de samenleving eruit zien als de PVV haar zin krijgt? We stoppen natuurlijk met het lidmaatschap van de EU en ruilen de euro in voor de goede oude gulden. We keren ons af van de globalisering en sturen alle mensen die hier niet thuis horen terug. We steunen de dictators, zoals Poetin of Netanyahu. We organiseren barbecues met koranverbrandingen.

Alle gekheid op een stokje, als Wilders zelfs maar de helft van zijn plannen doorzet krijgt hij het meteen aan de stok met mevrouw Van der Plas van de BBB. Alle subsidies aan agrariërs en hun adviseurs stoppen meteen. Veel agrariërs zullen zonder voldoende werkkrachten zitten en daarvan zullen de boeren in de ons omringende landen profiteren. Ook de vleesverwerkende industrie zal een aderlating ondergaan wegens gebrek aan goedkope arbeiders uit andere landen. Dat geldt voor alle sectoren die het moeten hebben van zwaar of vuil laaggeschoold werk.

De kleine gezinsboer en de biologische boeren zullen floreren en ons van eerlijk Nederlands voedsel voorzien. Omdat we ons afkeren van de wereldmarkt zullen multinationals zoals Shell, ASML, Unilever ons de rug toekeren, en zullen we meer ruimte hebben voor onszelf en minder worden geplaagd door milieuvervuiling door de reductie van uitstoot van bedrijven en verkeer. In het hele land zal de mooie Nederlandse taal weer de norm worden. Ons straatbeeld wordt weer blank en vreemde kleding of vreemd voedsel is niet meer te vinden.