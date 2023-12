De westerse politieke en journalistieke hypocrisie van de Palestijnse genocide Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 69 keer bekeken • bewaren

Abdellah Dami Presentator / Journalist / Projectmanager / Debatleider

De VN is ooit opgericht om juist zulke misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen, maar faalt hier tot nog toe volledig in.

Terwijl Israël in Palestina al maandenlang stelselmatig oorlogsmisdaden en genocidale praktijken uitvoert, kijken westerse leiders massaal weg of faciliteren ze zelfs de voortgang van deze verschrikkingen.

Sinds het begin van het Israëlische militaire offensief in de Gazastrook op 7 oktober zijn er meer dan 21.500 Palestijnen gedood, waaronder 8.800 kinderen en 6.300 vrouwen. Meer dan 55.900 mensen raakten gewond, onder wie 8.600 kinderen. Duizenden anderen worden vermist. Er is sprake van een humanitaire ramp van ongekende omvang.

Complete woonwijken zijn met de grond gelijk gemaakt door het niet-aflatende Israëlische bombardement vanuit de lucht, vanaf land en vanaf zee. Meer dan 313.000 woningen zijn verwoest of beschadigd. Ook minstens 352 scholen, 26 van de 36 ziekenhuizen, 203 moskeeën, 102 ambulances en andere burgerdoelen werden bestookt en vernietigd. De verwoesting van de infrastructuur is immens.

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch concludeerde eerder al dat Israël zich schuldig maakt aan ernstige oorlogsmisdaden en mogelijk zelfs misdaden tegen de menselijkheid. Het Internationaal Strafhof startte al een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden door Israël.

Toch gaat de westerse steun voor Israël onverminderd door. Met name de Verenigde Staten blijven Israël militair, financieel en diplomatiek ondersteunen. Ondanks groeiende kritiek in het eigen Congres en van mensenrechtenorganisaties gaan de miljarden dollars aan militaire steun en de wapenleveranties aan Israël door.

Zo ontdoken president Biden en zijn regering het Congres om recentelijk nog een ‘noodlevering’ van wapens ter waarde van 147,5 miljoen dollar aan Israël goed te keuren. Dit staat haaks op Bidens eigen oproep om het aantal burgerdoden te beperken. De regering helpt hiermee juist mee aan het faciliteren van oorlogsmisdaden.

Ook maakt de VS gretig gebruik van haar veto in de VN-Veiligheidsraad om resoluties tegen Israël te blokkeren. Zolang de VS als belangrijkste bondgenoot Israël blijft steunen, kan de genocide in Palestina ongestraft doorgaan. De VN is ooit opgericht om juist zulke misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen, maar faalt hier tot nog toe volledig in.

Intussen heeft Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof een zaak aangespannen wegens genocide door Israël. Ook beschrijven meerdere mensenrechtenorganisaties het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnen al jaren als apartheid. Toch blijft hard ingrijpen vanuit het Westen uit en gaan de wapenleveranties aan Israël gestaag door.

De cijfers in Palestina zijn huiveringwekkend. Elk uur vallen er gemiddeld 15 doden, onder wie 6 kinderen. Elk uur raken 35 mensen gewond en gooit Israël 42 bommen, waarbij het 12 gebouwen vernietigt. De totale ravage is enorm.

Duizenden kinderen zijn nu wees en moeten noodgedwongen alleen in ziekenhuizen verblijven. Artsen worstelen met het geven van de juiste pijnmedicatie aan deze getraumatiseerde en eenzame kinderen. De wieg van de beschaving is getransformeerd tot een hel op aarde.

Toch blijven westerse leiders, ondanks de aanklachten van genocide en de verschrikkelijke cijfers, de andere kant op kijken. Sterker nog, de Amerikaanse steun gaat onverminderd door. Het wordt tijd dat hier een einde aan komt en het Westen stopt met deze schijnheilige hypocrisie. Als we genocide, etnische zuivering en apartheid echt willen stoppen, dan moet de internationale gemeenschap gezamenlijk Israël isoleren.

Het ICJ moet snel en grondig onderzoek doen naar de misdaden die hier gepleegd worden. En er is een internationaal reddingsplan nodig om de Palestijnse bevolking te helpen, die geen kant meer op kan in de door Israël hermetisch afgesloten Gazastrook.

De tijd voor mooie woorden en papieren veroordelingen is voorbij. Het is tijd voor echte daden. Anders blijft het Westen medeplichtig aan deze Palestijnse genocide, die de geschiedenisboeken zal ingaan als een zwarte bladzijde waar we collectief verantwoordelijk voor zijn. Het is tijd om het tij te keren en als wereldgemeenschap onze verantwoordelijkheid te nemen. De Palestijnse bevolking wacht al veel te lang op rechtvaardigheid.

Overzicht situatie Palestina:

- 21.507 doden sinds 7 oktober, waarvan 8.800 kinderen

- 55.915 gewonden, waarvan 8.663 kinderen

- 7.000 vermisten

- 313.000 verwoeste of beschadigde huizen

- 352 vernietigde scholen

- 26 van de 36 ziekenhuizen vernietigd

- 203 moskeeën verwoest

- 102 ambulances beschadigd

Cijfers per uur:

- 15 doden, waarvan 6 kinderen

- 35 gewonden

- 42 gegooide bommen

- 12 vernietigde gebouwen

Escalerende situatie met genocidale proporties

Israël pleegt stelselmatig oorlogsmisdaden en wordt daarbij gesteund door het Westen, met name de VS. Het wordt tijd om Palestina écht te helpen in plaats van dit verder te faciliteren.

Daarnaast is het van doorslaggevend belang dat Nederlandse media deze genocide niet langer framen als een 'oorlog tussen Israël en Hamas'. De feiten, inclusief de aanklacht van genocide door Zuid-Afrika, laten zien dat dit een oorlog is van Israël tegen de Palestijnse bevolking. De manier waarop proactief geprobeerd wordt de menselijke aard van de Palestijnen weg te vagen, de Palestijnse doden als ‘ingewikkeld’ weg te zetten, en Israël als bezettingsmacht en kolonisatiemacht die genocide aankondigt en een complete volksverhuizing maar daarop niet wordt afgerekend in de Nederlandse pers is stuitend, onprofessioneel, manipulatief en kwaadaardig. Stel u toch eens voor dat u geen sociale media had, er geen journalisten van Al Jazeera zaten om ons de wereld te tonen (Israël weigert journalisten toegang tot Gaza en schiet doelbewust nu al meer dan 100 journalisten in Gaza dood inclusief hun gezinnen om te intimideren).

Zo stelde de Israëlische premier Netanyahu recentelijk tegenover zijn Likud-partij dat het de bedoeling is om alle Palestijnen te verplaatsen naar andere landen. Dit is een oorlogsmisdaad en een schoolvoorbeeld van etnische zuivering. Ook andere Israëlische politici en militairen hebben zich schuldig gemaakt aan haatzaaiende en ophitsende taal.

Helaas verschuilen Nederlandse media zich massaal achter termen als 'militaire operatie'. Palestijnse burgerslachtoffers worden afgeschilderd als ongewild bijvangst, terwijl gedode Oekraïners wel als slachtoffers worden benoemd.

Ook negeren Nederlandse media veelvuldig de haatzaaiende taal van Israëlische zijde. Bijvoorbeeld als de Israëlische president Palestijnen 'ongelovigen' noemt zonder 'onschuld'. Of als de minister van Defensie stelt dat Israël 'collectieve bestraffing' zou uitoefenen. Dit is ronduit racistisch en haatzaaiend.

Helaas komt deze eenzijdige framing mede door het met kracht verdedigen van het Israëlische narratief vanuit de Nederlandse regering en pro-Israël lobby. Het conflict wordt afgeschilderd als 'ingewikkeld'. Maar journalisten hebben de plicht om de waarheid te vertellen, hoe lastig ook. De Nederlandse media, inclusief de NOS, falen vooralsnog in die essentiële taak en zijn medeplichtig aan het verhullen van deze genocide.

Ook Nederlandse politici dragen bij aan deze medeplichtigheid. Zo steunde het kabinet Rutte Israëls "recht op zelfverdediging" en weigerde Nederland in de VN voor een staakt-het-vuren te stemmen. Dit terwijl duidelijk is dat Israël zich schuldig maakt aan ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Het is hoog tijd dat politici en media in Nederland hun verantwoordelijkheid nemen. Het verhullen en rechtvaardigen van deze Palestijnse genocide is medeplichtigheid. Het is tijd om het discours radicaal te veranderen, de apartheid en genocide te veroordelen, en de Palestijnse slachtoffers te erkennen. Alleen dan kan de waarheid boven tafel komen en dit onrecht gestopt worden. Nederland kan en moet een leidende rol spelen in het beëindigen van deze humanitaire ramp.

De feiten en cijfers liegen er niet om. Het is tijd om het Nederlandse Palestina-beleid drastisch te herzien en onze morele verantwoordelijkheid te nemen. De geschiedenis zal geen genade tonen als wij blijven wegkijken van deze Palestijnse genocide. En dat is niet makkelijk met een Israël die de westerse manier van kijken bepaalt, met billboards langs de snelwegen en advertenties via YouTube in ons land die door Israël geplaatst en gefinancierd worden. Kijk weg bij de propaganda, kijk niet weg bij de genocide. Doen we dit niet, zijn de gevolgen voor onze samenlevingen en wereldorde niet te overzien. Free Palestine.