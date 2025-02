De wereld staat in brand en Nederlandse politici gaan gewoon met voorjaarsreces

De geopolitieke ontwikkelingen die de vrede en veiligheid in Europa bedreigen hebben ook Nederland in een rap tempo overvallen. Veel burgers maken zich dan ook grote zorgen om hun veiligheid en bestaanszekerheid. Dat laatste ook gelet op de politieke ontwikkelingen in Duitsland als onze belangrijkste handelspartner. Waarvan de economie er ronduit zwak voor staat met alle gevolgen voor de Nederlandse economie.

Nederlandse politici maken zich het drukst over de komende onderhandelingen over de Voorjaarsnota. Waarin besluiten moeten worden genomen over de overheidsbegroting en uitgaven. Waarbij nog onzeker is welke miljarden investering noodzakelijk is voor de versterking van onze defensie voor de komende jaren. Om Nederland als lidstaat van Europa nog enigszins een beetje veiligheid te kunnen bieden tegen alle agressie van Rusland en het terugtrekken van de VS uit Europa als loyale bondgenoot in de NAVO.