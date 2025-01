De wereld is verenigd, dus Wilders basht maar moslims Opinie • 21-04-2020 • leestijd 4 minuten • 315 keer bekeken • bewaren

Los van het feit dat u vooral partijleden heeft geïnspireerd om zich tot de islam te bekeren, weet ik echt niet wat u nou de afgelopen 16 jaar voor elkaar heeft gekregen wat de-islamiseren betreft

Beste Geert Wilders,

Ik zag een tweet van u voorbij komen waarin u dit schrijft:

‘Binnenkort ramadan. Levensgevaarlijk in crisistijd. Moskeeën moeten dicht, massale iftars verbieden en ik roep moslims op zich te bezinnen of dit geen mooi moment zou zijn voor vrijheid te kiezen en de verderfelijke islam te verlaten. #ramadan #islam #vrijheid’

Beste Geert, dank u wel dat u zich bekommert om de gezondheid van mij en mijn medemoslims in Nederland. Maar als je gewoon gezond bent is de Ramadan niet gevaarlijk. Sterker nog, het reinigt je lichaam en ziel. Verder is het natuurlijk ook al zo dat moskeeën dicht zijn en de iftars thuis worden gedaan. Dus deze oproep heeft eigenlijk niet zoveel zin. Maar ik snap wel dat u het tweet. Zo krijgt u door corona eindelijk na 16 jaar toch nog een beetje gelijk.

Beste Geert, Al 16 jaar probeert u dit voor elkaar te krijgen. 16 jaar! En dit virus flikt het in een paar maanden tijd.

Ik ben het ook eens met uw oproep tot bezinning. Want dat is waar voor mij de Ramadan ook over gaat. En niet alleen bezinning, ook het woord ‘sabr’ is voor mij een belangrijk woord. Weet u wat dat betekent?

Het betekent geduld, vasthouden, (zelf)beheersing, uithoudingsvermogen, volharden en standvastigheid. Sabr, vind ik in het dagelijks leven al heel belangrijk maar in de ramadan extra belangrijk. Tevens een belangrijk woord in de islam. En juist bij dit woord moet ik vaak aan u denken.

Beste Geert, heeft u enig idee hoeveel lelijkheid u de afgelopen 16 jaar over mijn religie heeft gezegd en geschreven? De verschrikkelijke consequentie is dat u daardoor niet in vrijheid kunt leven. Dat u dag en nacht beveiligd wordt, en dat vind ik jammer voor u en de mensen die u lief hebt. Het is jammer dat er dus blijkbaar mensen/groepen zijn die onder de naam van mijn religie het nodig vinden om u te bedreigen. Mijn wens is dan ook dat dat ooit ophoudt. Want de beveiliging die u krijgt is voor velen ook een reden om te blijven geloven in het uw gedachtegoed. In het gevaar van een religie. Een religie die in essentie gaat over vrede, liefde, respect, fatsoen, geduld, empathie, gelijkheid. Maar dus ook over sabr. Want daar waar u geduld nodig moet hebben om te kunnen leven met continue beveiliging, zo moet ik sabr hebben voor de beledigingen die ik mede door uw uitspraken al jaren over me heen krijg omdat ik moslim ben.

Beste Geert, deze bizarre tijd laat 1 ding heel duidelijk zien: ondanks de verschillen die er zijn, of je nou religieus bent of niet, zwart of wit, arm of rijk, we zijn allemaal gelijk. We zijn mensen. En deze onzichtbare vijand, is een vijand voor ons allemaal. Deze vijand kent geen kleur, kent geen religie, kent geen verschil in arm of rijk. De wereld zit binnen, houdt afstand, is in de ban van deze vijand die helaas al aan bijna 200.000 mensen het leven heeft gekost.

Maar toch vindt u het nodig om moslims nog even extra te ‘beledigen’ door de islam verderfelijk te noemen. Ik zet het woord beledigen bewust tussen aanhalingstekens omdat ik tegelijkertijd ook weet dat het gros van de moslims zich allang niet meer beledigd voelt en vooral met u te doen heeft. Want beste Geert, in de afgelopen 16 jaar, heeft u stil gestaan, maar is de islamitische gemeenschap gegroeid. En zijn we burgemeesters, artiesten, advocaten, politici, koks, schrijvers, ondernemers, leraren, maatschappelijk werkers, sporters, verplegers en chirurgen geworden.

Beste Geert, Ik vraag me echt af wat nou na 16 jaar islambashen toch uw doel is?

Natuurlijk weten we allemaal dat u Nederland wilt de-islamiseren. Los van het feit dat u vooral partijleden heeft geïnspireerd om zich tot de islam te bekeren, weet ik echt niet wat u nou de afgelopen 16 jaar voor elkaar heeft gekregen wat de-islamiseren betreft.

Daarnaast ben ik oprecht benieuwd hoe u Nederland zou willen de-islamiseren?

Door moskeeën te sluiten, door islamitische uitingen te verbieden. Ofwel: moslims mogen alleen binnenshuis hun geloof belijden. Dat is precies wat nu in deze bizarre tijd gebeurt. Maar weet u beste Geert, zelfs dan kunt u Nederland niet de-islamiseren. Weet u waarom niet? Omdat islam in mij zit. En in de miljoen andere Nederlandse moslims. Dus ik ben heel benieuwd hoe u islam uit mij denkt te krijgen?

Maar goed, nu de Ramadan eraan komt, is het erg jammer dat de moskeeën gesloten zijn. Want juist in de Ramadan wil je elkaar opzoeken. Wil je samen bidden. Wil je samen het vasten verbreken. Het eten delen. Wil je samen zijn. Daarom is deze Ramadan ook een mooie test voor mij als moslim om ook in deze situatie geduldig (sabr) te zijn en te blijven.

Beste Geert, ik weiger om me te verlagen tot uw niveau. Door u te beledigen. Of door haat te zaaien. Ik kies voor de weg van islam. En dat is dat ik u, ondanks uw tweet en de jarenlange beledigingen en demonisering van mijn geloof, via deze weg een gezegende maand wil wensen. Ik wens u liefde, geluk en gezondheid toe. En inshallah zal deze maand voor u ook een maand zijn van bezinning. En dat dit voor u een mooi moment zal zijn om echt te kiezen voor vrijheid. En wel voor de vrijheid van alle Nederlanders. En misschien dat uw dan tot de conclusie komt dat uw strijd een verloren strijd is en dat u uw verderfelijke gedachtegoed verlaat.

Mabrouk Ramadan!

Met vriendelijke groet,

Nasrdin Dchar