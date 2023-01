De wederopstanding van de vakbond Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

Thomas Dolman Projectleider vakbondsmacht FNV

In het Verenigd Koninkrijk is iets speciaals aan de hand. En als je enkel de Nederlandse media volgt zou je het bijna missen. De werkende klasse in het Verenigd Koninkrijk zegt ‘genoeg is genoeg’. Na jaren van bezuinigingen en verbroken beloftes gaan ze over op staken. Want als er niet geluisterd wordt, dan is actie nodig.

Na jaren bezuinigen op de gezondheidszorg (die trouwens gratis is voor iedereen) zijn de wachtrijen enorm. Patiënten moeten te lang wachten op ambulances en daarna nog eens uren wachten voordat ze bij de spoedeisende hulp aan de beurt zijn. Ambulancepersoneel begint nu met hun excuses aanbieden dat ze te laat zijn. Maar ook andere sectoren staken. Het openbaar vervoer, de treinen, de scholen, Amazon, en nog veel meer. Een echte actiegolf. The Guardian heeft er al een stakingskalender voor ingericht.

En de reactie van de conservatieve regering? De wet aanpassen om staken moeilijker te maken. Daarover lezen we helaas nog minder in de Nederlandse media. Natuurlijk lezen we wel dat de premier geen autogordel droeg in een filmpje en een transgenderwet blokkeert. Toevallig was ik afgelopen week bij een demonstratie in Londen precies over deze schandalige blokkade. Bij deze strijdbare actie voor gelijke behandeling van transpersonen werd de hoop niet op de politiek gevestigd, maar werd de politiek juist uitgescholden: ‘Keith Starmer eat shit’.

De activisten hopen juist op de vakbeweging. Er werd opgeroepen je aan te sluiten bij de vakbond. Je te verenigen en te organiseren.