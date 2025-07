De ware reden dat Trump verhoging van NAVO-uitgaven wil, daar hoor je weinig over Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 639 keer bekeken • bewaren

Stefan Vlaminckx VN-ambassadeur voor het aanvullende mensenrechtenverdrag gehandicapten en inclusieve samenleving

Voor tijdens of na de NAVO top in Den Haag, heb ik helemaal niemand horen melden dat de echte, en eigenlijk enige reden, dat Trump de NAVO bijdrage naar 5% van het bbp wil optrekken, is dat Amerika op di manier rekent op hogere wapenverkopen aan de andere NAVO lidstaten. Wat dan weer goed uitkomt met een biljoenenschuld die komende jaren met nog eens biljoenen dollars oploopt. Ik heb dat argument nergens gehoord, gezien of gelezen.

Veiligheid

Ook het argument wat nu opgeld doet, namelijk dat van onze veiligheid, is in feite een kulargument. Want de Russen komen niet. Want Rusland's economie is in grootte vergelijkbaar met die van Italië. En wordt u bang als er nu een oorlogsdreiging zou komen uit Italië? Naast dat het een bondgenoot is, ook binnen de Europese Unie, staat de rest van Europa veel sterker als een van de individuele landen met de economische omvang van Italië. Kortom, we hebben binnen Europa genoeg macht en middelen ons, nu al, voldoende te verweren.

Wel hebben de Russen het militaire voordeel dat ze een gigantische berg kanonnenvlees op de been kunnen brengen. Soldaten dus. En, het kan niet onvermeld blijven, ze hebben kernwapens. Hele geavanceerde kernwapens, zo begrijp ik. Maar als die gaan worden ingezet, houdt alles op, dus ik vind dat niet echt een argument.

Ik heb begrepen, maar spreek me gerust tegen, dat de militaire kracht van de NAVO nu, groter is als de gecombineerde kracht van China, Rusland, Iran en Noord-Korea samen. En nou zijn wij als Europa heel erg goed in het oorlogvoeren op afstand. Om het op z'n Trumpiaans te zeggen: "Ik hoorde iemand zeggen dat wij daar de allerbeste in zijn."

Nou, en dan kun je zoveel kanonnenvlees hebben als je wil, dan ga je het qua middelen en technologie toch gewoon afleggen als Rusland. Kijk, en veel van die kracht komt van de Amerikanen, dat weet ik ook wel. Zij zijn namelijk wereldkampioen in het ontwikkelen van al dat soort rommel als wapensystemen en dergelijke. Dat is een echt verdienmodel voor de Amerikanen.

Ontwikkelen kunnen we ook zelf

Maar als we dan toch zo nodig meer uit moeten geven (Ik ben zo pacifistisch mogelijk, maar ook realistisch.) dan vind ik het wel een goed idee om al dat extra geld, maar ook het geld dat we er nu al aan uitgeven, zoveel mogelijk in Europa te besteden. Want het aan ontwikkeling besteden is ook besteden aan defensieuitgaven.

Ik bedoel, de hele wereld heeft geprobeerd de techniek waarmee ASML nu wereldmarktleider is, te ontwikkelen. Alle anderen zijn met die ontwikkeling gestopt, omdat het te duur werd en te moeilijk was. Waarmee ik maar wil zeggen: wij kunnen echt wel iets hier in Europa.

En, als is dat meer een soort droom, stel nou dat dat verminderen van onze bestedingen in Amerika er nou eens voor zorgt dat Trump op zijn schreden moet terugkeren omdat hij het niet meer kan betalen? Is dat niet het ultieme cadeau aan het Amerikaanse volk, om ze te bedanken voor het bevrijden van ons land, uiteraard met de Canadezen en andere coalitielanden destijds in 1944/1945, en inmiddels toch alweer 80 jaar vrijheid?

Kijk, het valt natuurlijk in het niet met de bevrijding en de daaropvolgende Marshallhulp in dollars van nu, maar het is wel een goede manier om de Amerikanen te helpen om te herstellen van de massapsychose die ervoor zorgde dat zij Trump voor de tweede keer verkozen.

Just another case of history repeating

En op die manier hoeven wij niet meer met kulargumenten in een pak genaaid te worden dat ons niet past. Want blijven dansen naar het pijpen van iemand die zich gedraagt als Trump heeft eerder in de geschiedenis al laten zien dat dat heel slecht kan aflopen. Was dat niet de reden dat 80 jaar geleden al die coalitielanden ons moesten komen bevrijden? Ik wist wel dat zijn gedrag ergens een belletje deed rinkelen bij mij.

Ik hoop dat Europa nu echt voor zichzelf kiest, nu grote broer Amerika klaar is met ons als partner.