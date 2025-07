De VVD wankelt, de kracht van GroenLinks/PvdA groeit. Tijd om door te pakken

De nieuwste peiling van Maurice de Hond laat een duidelijke trend zien: de VVD zakt verder weg, de PVV verliest licht terrein en GroenLinks/PvdA komt steeds steviger op koers als alternatief. Met 29 zetels is onze partij nog maar één zetel verwijderd van de PVV – een verschil dat met een stevige inhoudelijke campagne te overbruggen is.

Deze verschuiving in het politieke landschap biedt een unieke kans. Niet alleen om het rechtse blok te breken, maar ook om te laten zien dat Nederland snakt naar een hoopvoller, socialer en groener alternatief. Waar de VVD intern verscheurd raakt over de koers richting de PVV en rechts-nationalisme, bouwen wij aan een verhaal van brede samenwerking en toekomstgerichte oplossingen.

Toch moeten we waakzaam blijven. In veel regio’s, zoals mijn eigen provincie Fryslân, is de PvdA traditioneel sterker dan GroenLinks. Dat biedt kansen, maar vraagt ook om erkenning van de regionale spreiding van onze achterban. Een Randstad-gerichte aanpak zal niet voldoende zijn om het verschil te maken. Alleen een partij die zich ook stevig verankert in de regio, in de dorpen en de krimpgebieden, kan straks ook regeringsverantwoordelijkheid dragen.