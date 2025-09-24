De VVD verdedigt het fascisme tot de laatste snik Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 69 keer bekeken • bewaren

Wouter Louwerens

Tot voor kort had ik nog nooit van VVD-minister Foort van Oosten gehoord. Het is natuurlijk ook lastig om te weten wie wie is in een dubbeldemissionair radicaalrechtskabinet waarin voortdurend met poppetjes geschoven wordt. Maar na dinsdag zal hij, met nog maar een kortstondige politieke carrière voor de boeg, herinnerd worden als de minister die weigerde extreemrechts politiek geweld te benoemen voor wat het is .

Tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer van vandaag wilde Van Oosten niet zeggen of de rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag politiek geweld waren. Rellen waarbij een politieauto in de fik gestoken werd, agenten en journalisten belaagd werden, het Binnenhof bestormd werd en het partijkantoor van D66 werd aangevallen. En niet onbelangrijk: Dat terwijl er Hitlergroeten gebracht werden en ‘Sieg Heil’ geroepen werd. Je hebt ongetwijfeld de beelden gezien of erover gelezen. Lastig om een mening over te vormen natuurlijk. En vergeet de NSB-vlaggen niet, Kamervoorzitter Martin Bosma is er ook dol op .

Ik dacht meteen aan VVD-minister op Financiën Eelco Heinen in WNL op Zondag. Ook hij weigerde het politieke geweld al te benoemen voor wat het is. Heinen legde de schuld bij hooligans, het had niets met politiek te maken. Natuurlijk was er sprake van politiek geweld in Den Haag afgelopen zaterdag. Dat de daders mogelijk ook van voetbal en/of hooliganisme houden doet daar niets aan af. Hun hobby is irrelevant bij de beoordeling van hun daden en uitingen.

Het politieke landschap in Nederland van nu is herkenbaar aan een groot blok radicaal- tot extreemrechtse partijen bestaand uit de VVD, de BBB, JA21 de SGP, de PVV en Forum voor Democratie. Veel mensen uit die hoek zullen dit een polariserende stelling noemen. Vooral VVD’ers vermoed ik.

Ik snap wel dat VVD’ers er bezwaar tegen hebben geclassificeerd te worden als radicaalrechts, maar daar is inmiddels geen ontkennen meer aan. Recentelijk bewees de VVD dat nog door een idiote , ophitsende en ondemocratische motie te steunen waarin opgeroepen werd om ‘ antifa ‘ als terroristisch aan te merken. En nu opnieuw door hun weigering om politiek geweld te benoemen. De VVD maakte het meest radicaalrechtse kabinet ooit in Nederland mogelijk, toont nog steeds geen greintje zelfinzicht en is niet in staat om verantwoordelijkheid te nemen. Liberaal is de partij allang niet meer . De VVD was en is bepalend als het gaat om de normalisering van extreemrechts in Nederland. We hebben een VVD-probleem in dit land.

Dus wat te doen als je een kabinet en parlement hebt die fascisme verdedigen tot de laatste snik? Maak je zorgen en spreek je uit. Er is een klein lichtpuntje; over ruim een maand zijn er verkiezingen en kunnen we afscheid nemen van het radicaalrechtse blok. Stem ze weg. En in het bijzonder die nep-liberalen.

Dit artikel is ook verschenen op Duimspijker.com.