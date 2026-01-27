De VVD sloopt alles: D66-stemmers rennen in de peilingen weg van partij Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 608 keer bekeken Bewaren

Bij de Tweede Kamerverkiezingen werd D66 de grootste partij van het land. Uit onderzoek naar het stemgedrag bleek dat veel van de stemmers voor de partij van Rob Jetten ook overwogen GroenLinks-PvdA te stemmen, maar uit opportunisme en de wens het extreemrechtse inmiddels dubbeldemissionaire gedrocht dat het kabinet-Schoof heet achter zich te laten. Deksel op de neus voor die kiezers, want Jetten liet zich samen met het CDA van Henri Bontenbal al snel ringeloren door Dilan Yesilgöz en haar VVD en maakte al snel opnieuw een ruk naar rechts. In de peilingen kost dat zowel D66 als het CDA direct virtuele zetels.

In het EenVandaag-opiniepanel verliest de club van Jetten maar liefst vijf zetels, zetels die GroenLinks-PvdA vervolgens opstrijkt. Maar ook het CDA ziet in diezelfde peiling het zetelaantal zakken van 20 naar 17. Het zoveelste bewijs dat samenwerken met de VVD funest is voor iedereen, behalve voor de fopliberalen zelf. Die partij krijgt er juist drie zetels bij. Ook de andere partners van de VVD bevinden zich in een vrije val, wat zowel door de VVD als door de eigen volslagen incompetentie kan komen natuurlijk: NSC was al volledig uitgeschakeld, de PVV raakt na de coup van Groep-Mossad nog eens vier zetels kwijt en de BigAgro-lobbyclub BBB houdt er op papier zelfs nog maar één over.

Voor het nog te formeren kabinet maakt dat uiteraard weinig uit en zoals het gezegd luidt, peilingen zijn palingen. Maar het is wel een waarschuwing voor Rob Jetten. Of, om nog een ander passend gezegde aan te halen: Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet.

Meer over: actueel , politiek , d66 , vvd