De VVD schiet zichzelf kapot

De nieuwste Peilingwijzer is vernietigend voor de VVD. De partij die decennialang de macht bepaalde, zakt naar 14 tot 18 zetels. Dat is geen toevallige dip, maar het resultaat van een campagne zonder koers en een partij die gevangen zit tussen angst voor Wilders en angst voor links.



De VVD heeft inmiddels niet alleen de PVV uitgesloten, maar ook GL/PvdA. Daarmee zet ze de twee grootste partijen van Nederland buitenspel. Voor een bestuurderspartij is dat politieke zelfmoord. Zelfs een centrumrechtse variant met BBB en JA21 biedt weinig zekerheid: beide partijen zijn kleiner, volatiel en missen de stevige bestuursbasis die de VVD traditioneel nodig had om te regeren.



Tegenover dit afbrokkelende liberalisme ontvouwt zich de premierstrijd tussen Frans Timmermans en Henri Bontenbal. Bontenbal doet het verrassend goed en tilt het CDA uit het dal, maar zijn partij blijft beperkt in omvang. Timmermans daarentegen brengt niet alleen een fusiepartij op stoom, maar ook een ongeëvenaarde politieke ervaring mee: oud-minister, Europees onderhandelaar, klimaatakkoord-architect. Hij belichaamt het leiderschap dat Nederland in woelige tijden zoekt.



Dat contrast is cruciaal. Waar de VVD zich terugtrekt in een spagaat van uitsluitingspolitiek, zien kiezers bij GL/PvdA en CDA nog inhoud, visie en leiderschap. Maar alleen Timmermans heeft de breedte, de ervaring én het internationale gezag om Wilders werkelijk naar de kroon te steken.



De les van deze peiling is simpel: politiek draait niet om wie je allemaal buitensluit, maar om welk verhaal je vertelt. De VVD heeft dat verhaal niet meer. Timmermans wél. De komende weken kan dat verschil beslissend blijken.