De VVD maakt zich zorgen over Gaza - uit angst voor een ‘migratiestroom’ Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 369 keer bekeken • bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur

Het doet terugdenken aan de jaren dertig van de vorige eeuw. Joodse vluchtelingen uit Duitsland werden bij de grens tegengehouden, want Nederland zou zoveel joden niet aankunnen.

Twee jaar lang heeft de VVD Israëls barbaarse horrormisdaden tegen het Palestijnse volk gesteund, gebagatelliseerd of in het meest gunstige geval verzwegen.

“Als Israël zich niet kan verdedigen, dan wordt het van de kaart geveegd door Iran,” aldus VVD-fractiewoordvoerder Eric van der Burg. Daar voegt hij ook geregeld de suggestie aan toe als zou Israël een dam zijn ter bescherming van de westerse beschaving, zoals zijn partijleider Yesilgöz jongstleden juni eveneens schreef dat het Iraanse regime een groot gevaar is voor Israël, de regio “en de rest van de wereld.”

Israël zou het recht hebben zichzelf te verdedigen. Israël zou aan de frontlinie staan in de strijd ter bescherming van de westerse beschaving. In een opinie in de Israëlische krant Haaretz werden dit type bizarre uitspraken onlangs vergeleken met de zowel antisemitische als racistische stereotyperingen dat joden in de frontlinie moeten staan om het westen te beschermen tegen de barbaarse islam.

Hoe dan ook, de VVD heeft zich onder leiding van Dilan Yesilgöz opgeworpen als partij die onvoorwaardelijk achter Israël staat. Dieptepunten in die onvoorwaardelijke steun zijn de telkens terugkerende beschuldigingen van antisemitisme tegen mensen die zich verzetten tegen Israëls genocidale misdaden én de stem tégen de motie Piri/Boswijk van 22 mei jongstleden waarin werd gevraagd om de onmiddellijke levering van humanitaire hulp aan Gaza.

Inmiddels weten we allemaal welke verschrikkelijke oorlogsmisdaden Israël pleegt. Gaza is compleet verwoest. De gezondheidszorg is vernietigd. De Palestijnse bevolking van Gaza wordt uitgehongerd. Er zijn massaslachtingen op kinderen en baby’s, journalisten, medisch personeel en andere hulpverleners. Genocide, urbicide, domicide, politicide, ecocide, educide, scholasticide, culturcide. Israëls misdaden tegen de menselijkheid hebben van Gaza een apocalyptische omgeving gemaakt.

Maar wie de social media-accounts van talloze VVD-Kamerleden de afgelopen twee jaar heeft gevolgd kan nauwelijks warme woorden vinden voor de Palestijnse slachtoffers in Gaza. Daar waar er bij wijze van hoge uitzondering nog wel sprake is van enige vorm van empathie voor de kinderen van Gaza, klinkt het volstrekt onoprecht, want afgedwongen door de politieke werkelijkheid en de verschuiving van de publieke opinie.

Een ‘ongecontroleerde migratiestroom’

Maar afgelopen woensdag gebeurde er iets opmerkelijks. Het VVD-duo Queeny Rajkowski en Eric van der Burg diende Kamervragen in naar aanleiding van de uitspraak van premier Netanyahu dat Israël “Palestijnen zal toestaan Gaza te verlaten.”

Die Kamervragen kwamen er niet omdat Rajkovski en Van der Burg nu opeens op zulke warme gevoelens voor de Palestijnse bevolking van Gaza waren te betrappen. Nee, het VVD-duo maakte zich plotseling zorgen over een mogelijk ‘ongecontroleerde migratiestroom’ richting ons land.

“Nederland kan een nieuwe ongecontroleerde migratiestroom niet aan en het is ook geen oplossing voor dit conflict. Daarom vragen Eric en ik de ministers van Asiel en Migratie om dit te voorkomen,” aldus Queeny Rajkowski op X.

Het doet meteen terugdenken aan de jaren dertig van de vorige eeuw. Talloze joodse vluchtelingen uit Duitsland werden bij de grens tegengehouden, want Nederland zou zoveel joden niet aankunnen. In 1938 liet minister van Justitie Carel Goseling een circulaire uitgaan aan ambtenaren en grensbewakers waarin stond dat vluchtelingen uit Duitsland werden beschouwd als “ongewenste elementen voor de Nederlandse maatschappij.” En volgens premier Hendrik Colijn moest “ons beperkt territoir in beginsel voor de eigen bevolking blijven gereserveerd.”

De uitspraken van Goseling en Colijn lijken sterk op de Kamervragen van Rajkowski en Van der Burg van afgelopen woensdag: “Bent u het met de VVD eens dat onze samenleving op geen enkele manier een nieuwe migratiestroom aankan, zoals de eerdere uit Syrië, Afghanistan en Oekraïne en dat het noodgedwongen verlaten van Gaza geen oplossing is voor dit conflict en zeer onwenselijk is.” Vluchtelingen zijn in de bewoordingen van deze Kamervragen overigens geen mensen, maar worden weer eens gedehumaniseerd tot ’stroom’.

Ook wordt door het duo in een vraag aan de minister gewezen op het gevaar dat zich onder de vluchtelingen ‘terroristen’ van Hamas zouden kunnen bevinden. Daarvan gaat uiteraard de suggestie uit dat dit zou kunnen leiden tot aanslagen in Nederland, terwijl Hamas helemaal niet gewoon is aanslagen buiten Israël/Palestina te plegen.

Tegelijkertijd zit in deze vraag ook weer een racistisch element opgesloten, omdat het duo het geen enkel probleem vindt als terroristen zich in Arabische landen zouden vestigen, gezien de volgende vraag aan de minister:

“Bent u bereid de Arabische landen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om opvang in de regio te bieden en ook te voorkomen dat door hun landen illegale migratieroutes ontstaan richting Europa.”

Ja, volgens de Kamervragen vindt de VVD humanitaire hulp voor de Palestijnse bevolking van Gaza opeens heel belangrijk. Maar dat belang valt volledig terug te voeren op de angst dat Palestijnse vluchtelingen weleens naar Nederland zouden kunnen komen, eenzelfde ‘angst’ die een rol speelt bij de weigering door Nederland om ernstig gewonde Palestijnse kinderen medische zorg in ons land te bieden.

Nog nooit heeft de VVD zich serieus druk gemaakt over Israëls barbaarse misdaden tegen het Palestijnse volk. Moties waarin werd opgeroepen tot sancties werden dan ook verworpen. De schaamteloosheid waarmee nu opeens Kamervragen worden gesteld over de humanitaire situatie in Gaza omdat er weleens Palestijnse vluchtelingen naar Nederland zouden kunnen komen, is daarom ronduit verbijsterend.