De VVD loopt weg voor verantwoordelijkheid en laat Nederland in de steek

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Na jaren afbraakbeleid weigert de VVD nu mee te bouwen aan herstel.

Het land zit vast in crisis na crisis. Woningnood, stikstof, vastgelopen zorg, uitgeholde publieke diensten. En laten we eerlijk zijn: veel daarvan is het directe gevolg van jarenlang VVD-beleid. Maar nu er eindelijk een constructieve middenagenda ligt van CDA en D66, gedragen door een opvallend sterke samenwerking tussen Jetten en Bontebal, kiest de VVD opnieuw voor weglopen in plaats van oplossen.

In plaats van verantwoordelijkheid nemen, verschuilt de VVD zich achter blokkades en campagnepraatjes. De partij die Nederland tien jaar lang heeft bestuurd, weigert nu zélf mee te bouwen aan een stabiel meerderheidskabinet dat de schade kan herstellen. Dat is geen principe, dat is politiek opportunisme in zijn zuiverste vorm.

Het middenprogramma van CDA en D66 laat zien dat samenwerking wél kan. Pragmatisch, eerlijk, toekomstgericht. Veel kiezers zien het, waarderen het, en verlangen naar bestuur dat verder kijkt dan partijbelang. Maar de VVD, die zo graag roept dat het landsbelang voorop moet staan, trekt nu de stekker uit een serieuze kans op stabiliteit.