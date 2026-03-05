De VVD kampt met een gebrek aan gezond verstand Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 565 keer bekeken • Bewaren

Francisco van Jole

De stad waar ik woon hangt vol met verkiezingsaffiches, want op 18 maart moeten we gaan stemmen. Ik zeg moeten maar daar trekken maar weinig mensen zich iets van aan. De opkomst ligt in Rotterdam onder de 40 procent. Dat komt naar mijn mening onder meer door media-armoede onder de bevolking, wat er toe leidt dat politiek amper leeft. Dus hoe krijg je mensen naar de stembus?

De meeste controverse roept Leefbaar Rotterdam op met polariserende kreten als ‘Rotterdammers eerst’. Dat is een variant op de extreemrechtse leuze ‘eigen volk eerst’ die de neonazi’s van CP ‘86 vroeger gebruikten. Voor wie het niet meer weer weet, dat was een partij waarvan een gemeenteraadslid in de jaren ‘90 door het Rotterdamse stadhuis liep in een t-shirt met de beeltenis van Rudolph Hess, de rechterhand van Hitler. CP-aanhangers molesteerden even later een linkse homoseksuele wethouder.

Zouden ze het bij Leefbaar zelf weten waar de leuze vandaan komt? Ik vraag me dat ook af bij een andere affiche van deze partij met de slogan 'Leefbaar of links'. Je hoeft niet heel veel van geschiedenis af te weten om te merken dat die wel erg lijkt op het beruchte 'Mussert of Moskou' waar de NSB in 1937 de verkiezingen mee in ging. Ook toeval? Het zou kunnen. Domheid en slechtheid zitten wel vaker op elkaars lip. Het is ook prettiger om te denken dat het niet zo bedoeld is dan te vrezen dat aanhangers van nazi-propaganda straks weer de grootste partij worden.

Vooralsnog richt de woede zich niet op de historische context, wellicht ook omdat nazi-sympathieën sinds enige tijd geen taboe meer zijn, maar op de inhoud. Activisten plakken over de affiches stickers met toevoegingen in dezelfde vormgeving. ‘Rijke Rotterdammers eerst’ staat er dan plots. En ‘Onleefbaar of links’.

Een andere opvallende affiche is die van GroenLinks-PvdA met de leuze ‘Een huis dat jij kan betalen’. Eerst vond ik het een geweldige leuze, helder, maar hoe langer ik er over nadacht, hoe meer dat verdween. Een huis dat jij kan betalen klinkt als een belofte maar het is in feite gewoon de bestaande situatie. Behalve dan dat het huis er vaak niet is. Een betere, linksere leuze zou zijn: een huis, ook voor wie dat niet kan betalen. Wonen is immers een recht dat in de Grondwet verankerd is.

Dat gaat allemaal over belangrijke zaken maar de affiche die me toch het meeste bezighoudt is er een van de VVD met de slogan: ‘Stoppen voor rood licht, gewoon zoals het hoort’. De kreet wekt verbazing want door rood rijden is bij wet al verboden. Wie met de auto door rood rijdt krijgt een boete van 320 euro, met de fiets kost het je 120 euro en te voet 65. Hoe wil de VVD daar wat mee gaan doen? Meer rood licht camera’s bij de stoplichten of meer boa’s die boetes uitdelen aan fietsers en voetgangers? Het klinkt ook als 'Dieven, respecteer het eigendomsrecht!'

Ik zoek door het VVD-verkiezingsprogramma maar kan er niets concreets over vinden. Wel iets over de aanpak van verkeersaso’s - ga je die echt bekeren met ‘gewoon zoals het hoort’? - en de partij wil een speciaal strafregister voor maaltijdbezorgers. Ik zeg als oud-bezorger pak hun werkgever aan, maar dat is niet des VVD’s. Misschien omdat veel asielzoekers tegenwoordig werken als maaltijdbezorger. Twee keer door rood licht en je wordt gedeporteerd, is dat waar de partij aan werkt? Er staat ook nog iets in over slecht verkeersgedrag en jongeren met een migratieachtergrond. Daar zijn we inmiddels beland, je doet als rechtse partij niet meer mee zonder minstens een vleugje racisme.

Laat ik maar bekennen dat ik zelf zo’n notoire roodlicht-overtreder ben. Ik kan er niks aan doen, het komt door mijn migratieachtergrond. Ik wacht als voetganger en fietser niet voor rood licht ‘gewoon omdat het hoort’. Er is namelijk helemaal niks gewoons aan. Stoplichten zijn er om te beginnen alleen maar vanwege auto’s. Waar geen auto’s zijn, zijn ook geen stoplichten. Zelfs niet bij oversteekplaatsen waar de tram rijdt, daar knippert alleen maar oranje licht om je te waarschuwen. Als ik bij een linkse De Telegraaf zou werken, die in Nederland helaas niet bestaat, zou ik spreken van ‘rood licht terreur van verkeersnazi's’.

Als ik mijn buurt verlaat moet ik een weg oversteken. Daar staat een verkeerslicht. Ik moet dan een knopje indrukken waarna het licht na enige tijd op groen springt. Dat klinkt handig maar vaak is er helemaal geen auto te bekennen. Moet ik daar van de VVD als voetganger of fietser in de stromende regen of ijzige kou gaan staan wachten op het niets? ‘Gewoon omdat het hoort’? Is dat niet erg, ik durf het bijna niet te zeggen..., betuttelend? Natuurlijk moet je het verkeer niet in gevaar brengen en je niet als een aso gedragen, maar net als van burgers mag van een partij ook wel geëist worden dat ze hun gezonde verstand gebruiken.

De VVD zou beter kunnen eisen dat alle voetgangers- en fietserslichten standaard op groen worden gezet en slechts even op rood springen als er voldoende auto’s wachten. Maar bij deze partij is het juist andersom, zo gauw de burger in een auto stapt krijgt hij een voorkeursbehandeling, ondanks alle gevaren en overlast die het anderen oplevert. Fietsers rijden immers geen mensen dood.

Kortom, maak ervan 'voetgangers en fietsers eerst'. Ik zou er gelijk op stemmen, gewoon zoals het hoort.

