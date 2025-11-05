‘De VVD is nog nauwelijks een politieke partij’

Druktemaker Pieter Derks vraagt zich bij De Nieuws BV af waarom Rob Jetten nog wil praten met de VVD als hij een stabiel kabinet wil: “De VVD heeft een spoor achtergelaten van politieke crises, flagrante leugens, Henk Kamp, gestruikelde kabinetten en een genormaliseerd extreemrechts. Als ik Rob Jetten was, zou ik nog eens heel goed nadenken of je zo’n partijtje er wel bij moet hebben.”