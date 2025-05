De VVD is hoofdverantwoordelijk voor de misstanden met arbeidsmigranten

De grote toevloed van arbeidsmigranten in Nederland (geschat wordt één miljoen) is vooral te danken aan het VVD-beleid. Met name Bolkestein was als Eurocommissaris heraut van de vrije toegang van arbeidsmigranten. Andere partijen volgden de VVD. Waarborgen tegen uitbuiting en verdringing waar om gevraagd werd door vakbonden, werden genegeerd.

De liberale mythe dat misstanden voorkomen worden of opgelost door zelfcontrole, is een sprookje gebleken. Misstanden werden alleen bestreden door vakbonden. Rechtszaken toonden de misstanden aan. Zelfcontrole werkt niet. Wat nodig is, is herinvoering van de uitzendvergunning. Bij overtreding wordt die ingetrokken. Daarmee kan effectief de massa aan malafide uitzendbureau uitgeschakeld worden. Daarnaast is vergroting van de arbeidsinspectie en verhogen van boetes nodig. Boetes verhogen omdat de arbeidsinspectie eerder al constateerde dat het voordeel van overtredingen meer is dan de boetes die gegeven worden. Niet wachten tot 2027 maar direct doorvoeren van de herinvoering van de uitzendvergunning, het verhogen van boetes en het uitbreiden van de arbeidsinspectie.