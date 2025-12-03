De VVD is de blokkeerpartij die Nederland stilzet Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 277 keer bekeken • bewaren

In een van hun laatste uitzendingen, want met De Nieuws BV verdwijnt ook deze rubriek, belichten Kee & Van Jole de voortgang van de formatie. Peter Kee, die ook werkt als parlementair redacteur voor de populaire talkshow Pauw & De Wit slaagde er met zijn team de hoofdrolspelers aan tafel te krijgen. Het deed hem denken aan een eerdere operatie in 2012 toen hij Mark Rutte en Diederik Samsom samen aan tafel kreeg en de politieke bromance voor iedereen zichtbaar was. “Zo’n soort gevoel kreeg ik hier ook, de mannen kunnen het goed met elkaar vinden. In 2012 leidde dat er toe dat er binnen zes weken een kabinet zat en het zou nu ook wel eens heel snel kunnen gaan.”

Van Jole ziet dat totaal anders: “Het tussenverslag is een soort snelweg naar een kabinet maar er is één partij die die weg blokkeert en dat is de VVD. Daarom moet nu via allerlei geitenpaadjes naar de bestemming worden gegaan en dat kan wel eens heel erg lang gaan duren.” Inhoudelijk ziet hij dat veel weer opgepakt van Rutte 4. “Het kabinet dat Yesilgöz heeft laten vallen. Daardoor staan we al meer dan twee jaar stil.”

De twee praten ook over de inhoud van het tussenverslag. De twee partijen hebben best veel ingeleverd om tot overeenstemming te komen, constateert Kee. Van Jole merkt op dat er veel niet in staat. “Er wordt wel opgemerkt dat Rusland agressief is, China assertief en dat er spanningen zijn in het Caribisch gebied. Maar daar wordt de oorzaak niet genoemd. Terwijl de VS op het punt staat een oorlog te beginnen aan de westgrens van ons Koninkrijk. Dat kan een heel nieuwe vluchtelingenstroom op gang brengen.”