De VVD heeft er belang bij dat er een asielprobleem is

Kee & Van Jole bespreken de Haagse politieke ontwikkelingen en zijn het weer eens fundamenteel met elkaar oneens. Kee legt uit hoe staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) binnen 24 uur een draai van 180 graden maakte. Hij kondigde dinsdag aan dat de zogeheten bed, bad en brood-regeling voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers opgeheven zou worden. "Toen trok D66 aan de bel want die zijn daar helemaal niet gelukkig mee en verduidelijkte Van der Burg dat het gaat om te voldoen aan het regelen van de terugkeer van dergelijke personen naar hun land van herkomst. Daar moeten gemeenten aan werken anders krijgen ze geen geld meer."

Van Jole ziet het anders. "Dit hebben ze al eens eerder voorgesteld. Je kunt bedenken wat er gebeurt als mensen zonder uitzicht op straat worden gezet. Dat gaat grote problemen geven. De VVD heeft daar belang bij want zo lang het over asielzoekers gaat komen andere echte problemen niet aan de orde. Daarom zorgen ze er steeds voor dat er problemen met asielzoekers zijn."

Daarna gaat het over het stikstof-debat in de Tweede Kamer wordt gevoerd. Volgens Van Jole gaat het eigenlijk om de vraag hoeveel dieren we per jaar in Nederland willen slachten. Hij vraagt aan beide aanwezigen in de studio om hoeveel dieren dat nu gaat. Weten ze het? (vanaf 9:15)

Daarna gaat het nog even over het debat over discriminatie bij de politie. Volgens Kee werkt minister Yesilgoz van Justitie hard aan verbetering van de cultuur en is daar ook echt sprake van verbetering. Van Jole wijst er op dat de politiemensen die het debat aanzwengelden op de publieke tribune zaten en nog steeds op eerherstel wachten. "Net als bij het toeslagenschandaal." Volgens Van Jole speelt er nog iets anders: "Mevrouw Helder, Kamerlid van de PVV, zegt het zelf dat dij de politie in verhouding veel PVV-stemmers werken. Denk je dat je met hen racisme kunt bestrijden?"

