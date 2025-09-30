De VVD: geen middenpartij, maar onfatsoenlijk rechts Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 109 keer bekeken • bewaren

Een schoftenpartij! Dat zou de grootvader aan wie ik mijn voornaam dank, hebben uitgeroepen over het verkiezingsprogramma van de VVD en de manier waarop dat door de zogenaamde liberalen wordt uitgevent. Politiek was hij nu eenmaal een stuk minder tuttig dan ik. Overigens zou hij de kwalificatie schoftenpartij ook gedachteloos hebben laten gelden voor alle verkiezingsprogramma’s van Mark Rutte I-IV.

Tuttig dus als ik ben, zou ik liever de ‘eigentijdse’ term ‘onfatsoenlijke partij’ gebruiken.

Mijn grootvader zou ook niet hebben geleden aan de breed gedragen focus op de opportunistische, harteloze, leugenachtige, maar ook wat sneue partijleider Dilan Yeşilgöz, als bron van alle kwaad. Zich evenmin hebben afgedroomd over een toekomstige VVD onder de ‘gematigde’ Klaas Dijkhoff, Edith Schippers of dat ventje van de JOVD. Back to normal?!

Gewezen zou hij hebben op invloedrijke rechtspopulisten als Paul Slettenhaar in de partij. Mijn grotvaders bête noire echter zou Eelco Heinen zijn. Immers een rechtse bezuinigingsbeul in de aloude traditie van VVD-ministers van financiën, die zijn plannen bij voorkeur superieur grijnzend presenteert. Een typische VVD-begroting met korten op zorg, cultuur, onderwijs, uitkeringen en ontwikkelingshulp. Anderzijds megasubsidies naar supervervuilers in industrie en landbouw, ook wanneer die grote winsten maken en beursgenoteerd zijn. Belastingvoordelen naar de rijken en expats. Miljarden voor Amerikaanse, Duitse en Israëlische wapens.

Dit alles conform het VVD-verkiezingsprogramma dat ‘radicale economische groei’ wenst. Uiteraard geen kwalitatieve groei via radicale projecten voor duurzaamheid, milieubescherming en bestaanszekerheid, of selectieve, zoals GroenLinks-PvdA wat bangig wil. Nee hoor, gewoon kwantitatieve groei, zoals meer vliegen. Daarbij hoort, volgens het VVD-verkiezingsprogramma, drastisch snijden in het overheidsapparaat – Hi, Donald! - en het afschaffen van alle regels die de radicale economische groei beperken. Regels die de burger en zijn omgeving – natuur, Hi again, Donald! - nu nog min of meer wettelijk beschermen tegen de willekeur van overheid en bedrijfsleven. Ieder serieus en juridisch onderbouwd protest tegen woningbouw, distributiecentra en defensieplannen – in natuurgebieden bijvoorbeeld – doet VVD steevast af als nimby-protesten. En als een gemeente of provincie eens een keer met de bezorgde burgers meegaat, dan dreigen er SLAPP-zaken van de Zuidas.

Behalve natuurlijk bij inwoners van villadorpen. Vanzelfsprekend geen azc’s naast hun golf- en tennisvereniging. En kijk eens naar de verkiezingsresultaten uit 2023 van VVD in deze dorpen en in de ‘goudkusten’ van de steden. Geheel tegen de landelijke trend in geen of nauwelijks verlies. Want waar veel rijken en aandeelhouders wonen, daar weet men precies waar VVD voor staat.

Waarom bagatelliseerden VVD’ers als Heinen en Van Oosten de fascistische rellen van 20 september in Den Haag als apolitiek hooliganisme? Omdat ze helemaal niet zoveel tegen rechts-extremisten hebben. Maar nadat VVD-prominenten intussen nadrukkelijk werd gewezen op het antisemitische karakter van de rellen, draaiden Van Oosten en Yeşilgöz. Want we moeten vooral Netanyahu niet boos maken. Onnodige vrees, want Israël wordt alleen maar boos als Nederlanders tegen de genocide en ecocide in Gaza protesteren, met name als ze moslim zijn.

Want Wilders is onlangs door Yeşilgöz niet uitgesloten van toekomstige samenwerking om ideologische redenen, maar omdat hij is ‘weggelopen’. Zoals Rutte hem voortaan ooit afwees omdat Wilders hem had ‘genaaid’ in zijn eerste kabinet. Recent is dit nog eens duidelijk samengevat door VVV-ideoloog Patrick van Schie. Al meer dan 25 jaar directeur van de TeldersStichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, een gepromoveerd politiek-historicus bovendien. Wat zegt deze geleerde: ‘Het is kwalijk dat Wilders is weggelopen. Maar het programma van GroenLinks-PvdA staat haaks op zo’n beetje alles wat ik als liberaal wil. Het is problematischer geworden om samen te werken met de PvdA, nu die partij is opgeslokt door GroenLinks.’

Waarom heeft VVD zo’n grote hekel aan links? Omdat ze tegen woke is? Dat de zogenaamde liberalen een beetje mee surfen op de antiwoke-golf van populistisch en religieus rechts is vooral een opportunistische afleidingstactiek. Hun werkelijk liberale voorgangers hebben immers in het verleden anders dan hun christelijke collega’s een bijdrage geleverd aan de emancipatie van homoseksuelen en vrouwen. Sorry, Donald!

De bewoners van villadorpen echter beseffen dondersgoed dat hun trouw aan VVD, hun inkomen en vermogen in de toekomst blijft beschermen.

Daarom zijn onze zogenaamde liberalen doodsbang voor belastingverhogingen voor bedrijven en rijke burgers. Kijken angstig naar Frankrijk waar eisen voor zulke belastingverhogingen worden gesteld in massale protesten tegen Macrons rechtse bezuinigen. Getooid met het gezicht van de miljardair Bernard Arnault.

Denk aan Mark Rutte, die de afschaffing van de dividendbelasting als ‘een van mijn grootste fouten’ beschouwde.

De VVD framet niet alleen haar tegenstanders valselijk, maar ook zichzelf. Daarin lijkt de VVD sterk op de BBB. De laatste partij gebruikt bijvoorbeeld de doorsnee boer louter als verkiezingsmateriaal, want fungeert in feite slechts als de belangenbehartiger van de grote spelers. Agro-multinationals als FrieslandCampina, ForFarmers, megaslachterijen, megastallers, handelaars in zaad en voer, annex de transportbedrijven en de distributiecentra die dit alles moeten faciliteren. En wanneer de boeren een stapje terug zouden moeten doen, dreigt hier volgens de BBB een hongersnood à la Gaza.

Zo ook is de VVD, gezien haar politieke geschiedenis en hedendaagse praktijk, absoluut niet de belangenbehartiger van jonge woningzoekers, enthousiaste start-uppers, sappelende middenstanders en zzp’ers. Zie ook haar oplossing van het woningenprobleem: vrij spel voor de projectontwikkelaars. Het gaat de VVD om de bedrijven en rijke burgers. Hoe minder belasting voor hen, hoe beter.