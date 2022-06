De VVD doet een Baudetje

13 jun. 2022 - 9:54

Han in hoeverre wijst een meerderheid van de VVD-leden de wetenschap nu af? Het is net zo goed een politieke keuze. Het gaat er wat mij betreft om dat het volstrekt arbitrair is wanneer en waar er een stikstofoverschot is. Of je dat nu wetenschappelijk beargumenteerd of niet. Het gaat immers alleen over overschotten in zelf aangewezen natura 2000 gebieden. Dat is gewoon een politieke keuze geweest. Waar welke norm geldt is dus een politieke keuze. Het probleem is de hoge dichtheid van Nederland en de uitgestrektheid van de natura200 gebieden (zoals hele stroomgebieden van rivieren, de volledige kustlijn). Het dubbele is dat stukken van bijvoorbeeld de Wormer - juist zo mooi met koetjes in de wei- nu wei zonder koetjes moet worden. Terwijl dat meer cultuurhistorisch landschap is. (wilde paarden en wilde koeien mag dan weer wel...) Kennelijk heeft elk natura 2000 gebied nu een stuk bufferland nodig van een paar km waarin niets meer kan. Bekijk de kaart op natura2000.nl en besef je dat het gaat om de politieke keuze om op basis waarvan een heel groot deel van Nederland niet meer te gebruiken is voor een heleboel doeleinden.

