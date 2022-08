'De VVD bedrijft salamipolitiek tegen vluchtelingen'

Daarna gaat het over de crisis bij het CDA en de zogeheten deal over het asielbeleid. Kee legt uit dat zelfs de CU niet meer in staat is die afspraken, waaronder opschorting van het recht op gezinshereniging, te verdedigen. Volgens Van Jole is het akkoord een staaltje salamipolitiek van de VVD. “Beetje bij beetje werken ze naar een asielstop toe. De VVD steunt altijd wel militair ingrijpen elders in de wereld maar wil de gevolgen er van - vluchtelingen - niet aanvaarden.