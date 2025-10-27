De vruchten van de haat: Tante Theodora serveert ze zuur Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 350 keer bekeken • bewaren

Gegroet, vrolijke en olijke fruitvliegjes van het goede leven. Alsof je het over de duivel hebt — de koningin der vliegen heeft de pen weer gevonden. Ik zat vanochtend een sinaasappel te pellen en dacht: dit land lijkt verdomd veel op dat vruchtje. Het lijkt heel sappig, vol belofte, maar als je door die veel te dikke schil heen bent, kom je binnenin vooral zure velletjes en een wrange nasmaak tegen — met verrassend weinig sap. Precies op dat moment las ik het nieuws — bitterder nog dan het fruit op mijn aanrecht.

Nou stelletje kaviaarcommunisten van me, het is weer feest in fascistendorp: Twee PVV-kamerleden genaamd Maikel Boon en Patrick Crijns, bleken achter een Facebookpagina te zitten vol AI-nepbeelden van Frans Timmermans. Zo was Frans onder andere een keer boeien — waarna de volgers “touw om de nek!” begonnen te roepen. Geert biedt nu lafjes zijn excuus aan, maar jullie favoriete kadaverkrampus gaat eventjes uitleggen waarom die woorden nogal hol zijn.

De buitenlanders schoppen te weinig rotzooi in het echt, dus laat de PVV de computer maar wat racistische porno fantaseren om jullie angst op peil te houden. Vanaf december 2024 was al bekend dat die twee subsidievangers druk bezig waren met hun propaganda. Let wel: dit was nog vóórdat Wilders eigenhandig het kabinet had opgeblazen.

En wat deed onze nationale navelpluis daarna? Helemaal niets. Sterker nog, hij postte zélf een AI-plaatje met gespleten gezicht: links zag je een lachende blondine en rechts een oude nijdige hoofddoekheks. Ook plaatste hij AI-angstporno over hoe Nederland er in 2050 uit zou zien als de PVV niet aan de macht kwam. Hij deed er gewoon aan mee en zegt nu voor de bühne eventjes ‘foei’ zonder er consequenties aan te stellen.

Nou, progressieve puddingbroodjes van me, jullie zouden nog kunnen denken: misschien vond Geert het racisme wel prima, maar die vuilspuiterij tegen Timmermans — dat ging hem vast te ver. Maar nee hoor — onze peroxideprofeet deed zelfs mee aan de hetze tegen Timmermans. De NOS dreigde met een rechtszaak als hij z’n AI-filmpje niet verwijderde, omdat hun huisstijl werd gebruikt voor het filmpje. En wat doet Geert? Hij zet zijn schelle klaagstem op: “De NOS haat ons! Saneer de NPO!”

Het resultaat zagen we op de racistische haatdemo op 12 oktober. Een stel blankjoekels intimideerden Timmermans tijdens een interview op een terras en gingen daarna Sieg Heilen. Op de middagwandeling voor fascisten zat men ondertussen te zingen: ‘Hey Fransie Timmermans, vieze vuile kankerjood. Hey Fransie Timmermans, val maar lekker dood.’ De haat stroomt dus naadloos door van pixel naar plein, van deepfake naar dronken geschreeuw; wat online begon als algoritmische angstporno, eindigt offline als straatkoor met pillen achterin de huig.

Want dat is altijd hun refrein, hè? Als het tuig betrapt wordt met de vingers in de algoritmische racisme-pot, dan is het niet hún schuld, maar die van de media, de migranten of de moraal. Wilders verkoopt slachtofferschap als parfum: goedkoop, opzichtig, en je ruikt na drie dagen nog steeds de alcoholgeur meer, dan de geur die het luchtje zou moeten hebben. Een beetje zoals de sinaasappel die ik probeerde te persen.

Ik keek naar de sinaasappelresten op mijn bord — de witte draden, het plakkerige sap, de bittere nasmaak. Zo voelt het ook met dit land: je probeert het schoon te wrijven, maar die zurigheid blijft aan je vingers kleven. Wilders doet alsof hij zijn handen wast in onschuld, maar dat wordt lastig als er nooit echt sap in het fruit zat. En hoe harder hij wrijft, hoe duidelijker het wordt: Nederland ruikt niet naar frisheid of vernieuwing, maar naar rot fruit dat weigert toe te geven dat het allang aan het gisten is. Laten we het weggooien voordat iedereen dronken wordt van de haat — die met de dag een hoger promillage krijgt.