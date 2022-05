'De vrije pers is nu belangrijker dan ooit deze eeuw'

Voor het eerst in zes jaar woonde de Amerikaanse president het fameuze White House Correspondents' Dinner bij. Donald Trump staakt de jaarlijkse traditie omdat hij er slecht tegen kan als er grappen over hem gemaakt worden. Bovendien heeft hij een broertje dood aan kritische media. Daarop speelde corona het evenement, waarin op luchtige wijze de politiek op de hak wordt genomen, parten. Nu was Joe Biden wel de eregast. "Ik ben blij hier te mogen zijn tussen mensen die een nog lagere waarderingscijfers hebben dan ik." Hij wees fijntjes op de aanwezigheid van medewerkers van Fox in de zaal. De tv-zender voert dag in dag uit campagne tegen vaccinatie maar voor zichzelf weten ze kennelijk beter want alleen wie volledig geboosterd is werd op het diner toegelaten. Biden maakte niet alleen grappen. Hij weest op de plaag van fake news en merkte op dat de vrije perst in deze eeuw nog nooit zo belangrijk is geweest. De avond werd gepresenteerd door Trevor Noah van The Daily Show.