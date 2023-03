De vraag die iedere kiezer zich zou moeten stellen: wat vind ik het welzijn van volgende generaties waard?

9 mrt. 2023 - 18:55

Ten eerste, niks is duurzaam en ook de mens is eindig. In totaal zijn er wel zo'n 500 miljoen soorten uitgestorven sinds er leven is op aarde. Wanneer de mens (een abstractie overigens, want feitelijk zijn er enkel individuen, die héél erg op elkaar lijken) uitsterft is onzeker, maar zeker is, dat we ooit (uit)sterven. Maakt het werkelijk iets uit of we over 50 of over 500 jaar uitsterven? De wezens die na ons komen, zal het worst wezen. Ten tweede, hoe we gebouwd zijn, is het resultaat van miljarden jaren evolutie. Daardoor zijn we héél goed in staat om te reageren op zichtbare en actuele gevaren, niet op zo'n onzichtbaar en lange termijn gevaar als een klimaatverandering. Door onze hoge intelligentie en alles wat we daarmee bereikt hebben, maken we onszelf wijs, dat we zo'n probleem ook wel even op kunnen lossen, maar da's een overschatting van hoe we zijn. Als dat dan niet lijkt te lukken, worden mensen boos, met name op die anderen, die maar niet mee willen werken aan 'de oplossing'. Zelf ben ik een stuk milder, juist doordat ik besef, dat we beperkte wezens zijn. Ik vind het knap en verwonder me over, dat we toch nog zoveel gedaan krijgen. Maar het heeft nooit zin om je bezorgd te maken over iets waar je geen invloed op hebt. Dus leef je leven en doe wat je nodig vindt om te doen. Of het genoeg is, weet ik niet, maar wat ik wel weet, is dat onze kinderen en hun kinderen optimaal gebouwd zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

3 Reacties