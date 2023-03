‘De vos is prachtig, maar het moeten er niet te veel zijn, want dan vreten ze alle vogels op’ Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 94 keer bekeken • bewaren

© foto: Chris Aalberts

Kennismaken met BBB: Heidi Looy, faunabeheerder in Zuid-Holland

Hoe ziet Nederland eruit als het aan de BoerBurgerBeweging ligt? BBB doet overal mee aan de Provinciale Statenverkiezingen en wordt naar verwachting een van de grotere partijen. Hoog tijd voor een kennismaking: wat wil deze partij en wat moeten groene stemmers daarvan denken? In Reeuwijk woont Heidi Looy, de nummer twee in Zuid-Holland. Haar familie beheert al vijf generaties een polder in Mijdrecht. ‘We hebben allemaal hetzelfde doel: het behoud van flora en fauna. Ik ben een rentmeester, ik vind de natuur een geschenk.’

Hoe kwam je met BBB in aanraking?

‘Rond Schiphol moet de fauna worden beheerd, want niemand wil vogels in vliegtuigmotoren. Er moet met name een reductie komen van ganzen. Als je die in een vliegtuigmotor krijgt heb je een probleem. In de Schipholzone is dit vraagstuk heel ingewikkeld omdat je met drie provincies zit met elk andere regels. Caroline is bij ons langsgekomen. We hebben een bustocht georganiseerd. Zo hebben we laten zien hoe ingewikkeld de regelgeving is. Ze diende later een motie in en die heeft een meerderheid gehaald. Die motie wil het gebied rond Schiphol vergroten.’

‘Je moet landelijk regels voor faunabeheer opstellen en dan per locatie een plan maken. Nu heeft iedere provincie eigen beleid. Met landelijk beleid kun je het beheer beter afstemmen en beter ingrijpen, bijvoorbeeld bij de bever, de wolf of de gans. De bever is een prachtig dier dat dammen bouwt. Dat is fascinerend, maar in Limburg wil je dat niet, want daar zorgt hij voor overstromingen. In Groningen kun je de bever wel prima hebben want dat gebied ligt hoger. Ook de muskusrat moet je beheren. Dat is een prachtig dier, maar het is een exoot die de dijken ondergraaft. Nu worden ze gevangen. De Partij voor de Dieren lobbyt om dat te veranderen.’

Ben je eerder politiek actief geweest?

‘Ik ben persoonlijk medewerker geweest van Fred Teeven toen hij in de Tweede Kamer zat. Daarvoor moet je lid zijn van de VVD. Ik werkte daar tot hij staatssecretaris werd. Ik heb nu niks met de VVD. Ze zijn veel te veel naar links opgeschoven. Later ben ik afgekeurd. Ik ben gereïntegreerd en wilde niet bij de pakken neer gaan zitten, dus toen ben ik meer gaan doen met natuurbeheer. Toen ben ik mijn eigen stichting begonnen: Natuurlijk Heidi. Daar kan ik veel doen met vrijwilligers en kan ik het verhaal vertellen.’

Wat is het verhaal?

‘Het verhaal is dat beheer nodig is om de natuur te behouden. Beheer is niet alleen jagen. Je moet als je een tuin hebt ook onkruid wieden. Dieren zijn natuurlijk geen onkruid, maar er zijn bijvoorbeeld wel te veel ganzen en die verdringen andere dieren. Als je niet beheert gaat de ene populatie de andere overwoekeren. Als je de eilanden in de Reeuwijkse plassen niet onderhoudt, zijn ze binnen een paar jaar weggespoeld, terwijl het prachtige biotopen zijn. De takken die we snoeien gebruiken we ter versteviging van die eilanden en de bagger uit de plassen storten we daar eveneens. We doen dat dus circulair. Als je niets doet, wordt alles overwoekerd door bramen. Die snoeien we en zetten schapen erop. Die houden ze kort.’

‘Wij vinden dat het beheer moet liggen bij mensen die er verstand van hebben en niet moet komen van iemand die achter een bureau in een rapportje kijkt. Faunabeheer staat bij een klein deel van de mensen in een kwade reuk. Ze weten niet beter. We hoeven geen gelijk te hebben, maar we moeten wel naar elkaar luisteren. Ik nodig altijd iedereen uit om mee te gaan. Ga om vier uur in de ochtend het land in. Kijk wat je dan ziet. We hebben deze week de waterspitsmuis gevonden. Die zat tussen de takken. We hebben ook otters, karekieten en uilen. We zijn daar zuinig op.’

De jacht blijft dieronvriendelijk, dat begrijpt u toch wel?

De Partij voor de Dieren wil dat de wolf terugkeert. De wolf moordt alles uit. Wolven, vossen en reeën moet je beheren. Ze hoeven heus niet allemaal dood, ze zijn een verrijking, maar te veel is een probleem. Een vriend monitort de weidevogels: 27 nesten zijn door vossen in één nacht leeggevreten, zowel de eieren als de ouders. Ik vind de vos prachtig, maar het moeten er niet te veel zijn want dan vreten ze alle vogels op. Ook ratten eten zangvogels op, plus de kuikens. GroenLinks en PvdD willen de rattenbestrijding aan banden leggen. Gif mag je niet meer gebruiken, maar er is geen andere manier. Als je honderd ratten hebt, heb je er binnen de kortste keren 500 en dan vreten ze elkaar op. Dat wil je toch niet? Brandnetels snoei je ook.’

‘Andere meningen mogen er zijn, maar wij zijn mensen uit de praktijk. Andere mensen roepen iets omdat ze iets horen of lezen, maar ze weten niet hoe het echt zit. Burgers weten niet wat jacht is. Je doet aan populatiebeheer, want je weet hoe groot de populatie is. Je schiet nu ganzen, want daar zijn er te veel van. Je schiet broedparen, want die gaan nestelen. Dat doe je niet als ze broeden, want dan verkommert het vrouwtje. Als ze kuikens hebben ook niet. Ik vind het niet leuk kuikens te laten verhongeren.’

‘Alles hangt met elkaar samen. Het een tikt het ander aan. Iedereen wil zijn huis isoleren, maar heb je enig idee hoeveel dieren in spouwmuren wonen? Als boerderijen verdwijnen, raak je ook heel veel dieren kwijt. Vroeger kwam de boer met de giertank langs. Dan werd de mest op het land gespoten. Dan zaten de vogels op de akker onder de poep. Ze schudden zich uit en dan was het klaar. Nu moet de mest worden geïnjecteerd. Die trekkers en injectoren rijden over die nesten heen. Zij hebben het altijd over grasland en zeggen dan: er is geen leven. Als ik ga opschrijven wat ik allemaal tegenkom, zul je verbaasd zijn.’

Waarom horen we dit perspectief nooit?

‘We willen het niet horen. Dat de weidevogels weg zijn komt door de boeren, zegt GroenLinks. Het worden er wel minder, maar er zijn veel meer factoren. Er is verbambisering, het is losgezongen van de realiteit. We maken samen met de boeren, de weidevogelvereniging, de ganzencoördinator en de natuurvereniging een beheerplan. Jagers zetten wat ze schieten in een systeem. Als je tien ganzen schiet, tik je dat meteen in. Vier keer per jaar worden de soorten geteld. Dat wordt heel serieus gedaan. Het is gelul dat we alles schieten. Ik zou heel graag dieren tellen met partijen die tegen de jacht zijn, want dan heb je geen discussie meer over de aantallen.’

‘Ik ga nu bij het flyeren in gesprek met mensen over wat leeft. Het gaat over vanalles, van het MKB tot de zorgen van bejaarden. Daar gaan de provincies niet over, maar luisteren vinden mensen ontzettend fijn. De afstand tot de politiek is ontzettend groot, dat vind ik heel erg. Ik heb gisteren bij het flyeren honderd mensen gesproken, ik had blaren op mijn tong. Je kunt luisteren en doorverwijzen. Je kunt iets doen met vragen. Ik app meteen met de BBB-fractie en ze appen in drie seconden terug. Onze taak is te besturen en luisteren. Je kunt het met ons oneens zijn en we kunnen niet aan alles wat doen, maar we zijn in gesprek.’