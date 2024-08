De vooroordelen tegen de 11-jarige Mikael laten zien dat dit land zienderogen bergafwaarts gaat Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 809 keer bekeken • bewaren

Bij rechts proberen ze de schuld voor het lot van de kleine Mikael op zijn moeder te laden. Die is immers in 2010 in Nederland gebleven terwijl haar asielaanvrage was afgewezen. Ze kreeg ook nog eens een kind. Soms wordt dit in verband gebracht met haar etnische achtergrond. Armeniërs zouden arglistig zijn en slim in het omzeilen van de asielregels. Eenmaal uitgeprocedeerd laten ze zich nauwelijks uitzetten, zo meldde de NOS eerder. Nu komen daar dus kwalificaties van het Armeense volkskarakter bij en die passen in een oude traditie.

Historisch gezien vormen de Armeniërs een volk dat al een jaar of tweeduizend tussen de wal en het schip valt. Hun koninkrijk was een speelbal tussen het Romeinse Rijk en dat van de Parthen en later de Perzen. Halverwege de veertiende eeuw viel hun laatste zelfstandige rijkje. Het duurde tot 1991 voor ze een eigen onafhankelijke staat terugkregen, het voormalige Sovjet-Armenië. Dat verkeert echter op voet van oorlog met Azerbeidzjan dat allerlei territoriale eisen stelt. De etnische zuivering van Nagorno-Karabach verleden jaar was vooralsnog het laatste bedrijf in deze tragedie.

Armenië verhief nog vóór het Romeinse Rijk het christendom tot staatsgodsdienst. Dat werd de kern van hun oude cultuur – met een eigen theologie, een eigen schrift, een eigen taal en eigen literatuur – die tot op de huidige dag standhoudt. Door het eeuwenlang ontbreken van een eigen nationaal tehuis vormden de Armeniërs een diaspora. Ze golden overal in het Middellandse Zee gebied als een geminachte minderheid. Ze zouden zich overal tussen wurmen. Ze waren slim en arglistig. Als je zaken met ze deed, probeerden ze je op te lichten. Ze waren überhaupt niet te vertrouwen en maar al te bereid verraad te plegen als ze daar winst in zagen. Ze kenden geen vaderland maar alleen hun eigenbelang.

De vooroordelen tegen Armeniërs lijken nogal op wat de joden volgens antisemieten aankleeft. Daarbij komt uiteraard ook jaloezie op het zakelijk succes van sommige Armeniërs, zoals Calouste Gulbenkian die zijn immense kapitaal besteedde aan een prachtige museum in Lissabon. Cher en Charles Aznavour hebben trouwens ook een Armeense achtergrond. De geschiedenis van de Armeense diaspora telt dan ook enkele massamoorden waarvan die door de Ottomanen in 1916 alleen maar de grootste was.

Een listig volk, dat altijd weet te profiteren. Kijk maar naar de moeder van Mikael. Die heeft dat kind vast expres gekregen om hier te kunnen blijven. Gelukkig staat onze Vrouw Holle pal.

Het is triest dat nu oud vooroordeel stilletjes binnensluipt. Dit land gaat zienderogen bergafwaarts.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht.