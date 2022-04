'De volgende massale vluchtelingenstroom komt uit Rusland' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 96 keer bekeken • bewaren

Zo'n 200.000 Russen zijn op de vlucht geslagen naar het buitenland sinds Poetin buurland Oekraïne heeft aangevallen. Ze vluchten naar veilige gebieden in de regio. Zo'n 30.000 bijvoorbeeld naar Georgië dat makkelijk te bereiken valt en waar het leven goedkoop is. Ze wachten daar tot Poetin valt of sterft, legt een Russische vluchtelinge uit aan de Australische publieke omroep ABC. Veel van de vluchtelingen zijn vertrokken vanwege de zware politieke repressie die het regime van Poetin uitvoert over burgers. Steeds meer mensen worden daarmee geconfronteerd als ze in verzet komen tegen de oorlog. Dat leidt tot massale arrestaties, met alle gevolgen van dien.

Ook andere critici wordt het leven lastig of onmogelijk gemaakt door de veiligheidsdiensten van Poetin. Maxim Galkin bijvoorbeeld, presentator van een populair avondprogramma op de Russische tv is ontslagen na kritiek op de oorlog. Hij wees op de hypocrisie van de leiders die een christelijke Paasviering bijwoonden terwijl tegelijkertijd raketten op Kyiv werden afgevuurd.

De politieke vluchtelingen zijn niet de enigen die het land verlaten. Nu Poetin het land in een zware crisis stort, komt er ook een stroom van economische vluchtelingen op gang die zal uitwaaieren over de wereld. In de nabije regio wordt dat al gemerkt.

"We hebben al honderden economische vluchtelingen ondergebracht, voornamelijk technici die begrijpen wat voor economische ramp hun land te wachten staat en een betere toekomst voor zichzelf en hun familie zoeken. Ik denk dat we ons moeten gaan voorbereiden, zowel organisatorisch als procedureel, op de komst van meer vluchtelingen uit Rusland." Dat verklaarde Daniel Lohrer, de Bulgaarse minister van Innovatie en Groei, in een tv-interview.