“Ons idee van moed is al van jongs af aan beperkt tot het epische gevecht tegen onrecht, maar is dat niet een te smalle definitie van wat heldendom kan zijn?”, vraagt Lisa Loeb zich af in De Nieuws BV. “Het zijn vaak juist de mensen die geen directe partij zijn in een conflict, wiens keuze om te zwijgen of zich uit te spreken bepalend is voor de uitkomst.”