De voedselindustrie maakt mensen ziek en de overheid doet er niets tegen

De voedselindustrie is er op uit dat mensen steeds meer eten. Daar worden allerlei uitgekiende technieken voor gebruikt. Het resultaat is dat consumenten ziek worden en obesitas een epidemie is geworden. Normaal gesproken zou de overheid daar wat aan moeten doen maar die campagnes zijn de laatste jaren getorpedeerd omdat het 'betutteling' zou zijn, constateert Druktemaker Janneke Bijl. Daardoor gaan er nu meer mensen dood onder het mom van 'vrijheid'.