De vleespolitie haat groente nog meer dan kinderen dat doen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 349 keer bekeken • bewaren

Weten jullie wat Tante nou vervelend vindt? Misleidende producten. Ik dacht namelijk dat ik voor mijn rode kater Fred Pretvet – want ik wil geen ruzie met Jet Boeke – iets lekkers had meegenomen. “Gestampte muisjes,” stond er op de verpakking. Nou ja, dan ga je als zorgzaam kattenvrouwtje natuurlijk meteen denken aan een delicatesse: Een muizenrednang voor ons literaire jeugdsentiment. Maar nee hoor — er komt wit poeder uit de verpakking. Ik wist van kattenkruid af, maar blijkbaar hebben ze tegenwoordig ook kattencoke.

Fred Pretvet rook eraan en liep verwaand weg. Hij keek me aan met een dodelijke blik: alsof zijn eigen butler hem probeerde te vergiftigen. Schandalig! Ik ga De Ruyter aanklagen voor dit wanproduct! Om nog maar te zwijgen over de teleurstelling van ons Fred.

Ik weet heus wel dat ‘gestampte muisjes’ een marketingterm is om mensen poedersuiker met een kilo boter op brood te laten smeren. Hoewel ik maden in mijn brein heb rondkruipen, werken de hersenen zelf nog goed genoeg om dit te begrijpen. De vleeslobby doet echter alsof jullie nog minder hersenfunctie hebben dan een bimbozombie zoals ik. Ondanks alle vega en vegan logo's, zouden we plantaardig gehakt niet van een koe kunnen onderscheiden, en niemand wil perongeluk geen beest omleggen. Shit! Ik heb iets gegeten dat niet is mishandeld voordat het stierf!

Daarom heeft het Europees Parlement besloten dat woorden als burger, worst en vegaburger niet langer voor plantaardige producten gebruikt mogen worden. “De consument zou in verwarring kunnen raken,” zeggen ze dan. Ja ja — tante is dom en denkt straks dat een wortel spontaan verandert in een varken, dat per direct zelfmoord wil plegen omdat hij anders mogelijk levend gekookt wordt in een slachthuis.

De NVWA, onze nationale voedselpolitie, stond onmiddellijk paraat met een boeteboekje. Vivera – u kent ze wel, die gemalen kikkererwtenmagiërs – kreeg bijna €1.000 boete voor het woord plantaardig kruimgehakt. De brief was nog maar net op de post toen ze erachter kwamen dat het Europees Parlement nóg strenger wil zijn. En toen dacht de NVWA: “Laat maar, we wachten wel even. Want waarom één woordje verbieden als we straks de hele woordenboekpagina kunnen schrappen?”

Dus de boete is nu in de koelkast gezet. Niet omdat het “onzin” was — welnee! Alleen omdat we nog niet weten hoe groot de onzin uiteindelijk wordt.

Het mooiste vind ik: niemand is ooit in de war geweest. Niémand heeft in de thuis in de keuken huilend een vegaworst aangesneden om vervolgens te schreeuwen: “Waar zijn de ingewanden?!” Consumenten snappen vleesvervangers beter dan de vleesindustrie verdragen kan.

Weet je wat pas misleiding is? Een blije cartoonkoe die doet alsof het slachthuis een wellnessresort is. Een pen door jouw hoofd gejaagd krijgen als je letterlijk uitgemolken bent is praktisch hetzelfde als een piercing zetten, joh! Hoewel een zombie knuffelkoe therapeut nog niet bestaat, en dit voor mij een gat in de markt zou zijn, is doodgeschoten worden niet aan te raden — ook niet voor koeien.

Ondertussen blijft de petitie Maak gehakt van de wet vrolijk doorlopen, want klimaat is geen hobbyproject van een paar veganistische linzenninja’s — zo voorkomen we dat moeder aarde ons gaat bakken in een laagje zout zeewater. Ik ben namelijk al heet genoeg.

Maar goed, geen kattencoke voor Fred Pretvet dus. Die laat zich niet misleiden en wij ook niet door de bullshit van de vleeslobby. Hij deed ons goed voor hoe wij moeten reageren. We moeten verwaand weglopen met een dodelijke blik, die zegt: wij hoeven jullie vergaste kip in fallusvorm niet. Wat is dit voor lullige propaganda?

Laat je niet gek maken door de malle vleespolitie. Zelfs kleine kinderen haten groente nog minder dan zij. Koop die kipstuckjes. Bestel toch een keer die bofkipburger. En eet plantaardig gehakt met trots. Al is het puur om die hufters te jennen.

En als iemand roept: „Dat mag je geen gehakt noemen!”

Zeg dan gewoon: „Lieverd, ik maak gehakt van jouw bullshit.”

Meer over: opinie , vleeslobby