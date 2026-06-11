De verrassende reden waarom Oekraïne zo uitermate bedreven is met drones en raketten Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 763 keer bekeken • Bewaren

De laatste maanden weet Oekraïne met raketten en drones doelen te treffen tot diep in het Russische achterland. Dezer dagen kondigde president Zelensky aan dat zijn strijdkrachten binnen een half jaar alternatieven van eigen makelij krijgen voor de Amerikaanse Patriots. Dat hoeft niemand te verwonderen. Althans, voor zover een persoonlijke ontmoeting van mij hiervoor maatgevend is.

Lang verhaal niet al te kort. In de eerste jaren na de onafhankelijkheid werd Oekraïne een belangrijk concurrent van Thailand en de Filipijnen bij de export van bruiden. Dat is grof gefomuleerd maar het gaat dan ook om een grof bedrijf. Voor de eeuwwisseling bestonden er in Europa en Noord-Amerika al tal van bedrijfjes die vrijgezelle heren in contact brachten met zulke overzeese dames. Vrouwen uit de Filipijnen en Thailand, zo heette het, hadden weinig bezwaar tegen wat oudere levenspartners. Ze waren home makers en geen carrièretijgerinnen. Ook had het feminisme ze nog niet kunnen besmetten.

Na de val van de Sovjet-Unie richtten dit soort bedrijfjes zich op Oekraïne. De vrouwen daar waren ook nog blank en dat paste heel goed bij de vooroordelen van de doelgroep, waarvan de leden zelden veel op hadden met zelfstandige en onafhankelijke vrouwen. Dat juist avontuurlijke dames en niet huiselijk ingestelde vrouwen - door een leven in welvaart verlokt - zich bij dergelijke bureautjes inschreven, beseften de mannen pas als het te laat was en ontdekten dat ze een springplank waren voor een loopbaan die hun nieuwe vrouw in haar eigen land nooit had kunnen beginnen. De gelukkige relaties die uit zulke contacten naar voren kwamen, niet te na gesproken.

Aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw stelde een kennis van mij zijn veel en veel jongere Oekraïense echtgenote voor. We raakten aan de praat en ze vertelde, dat ze raketgeleerde was. De Sovjet-Unie had een belangrijk deel van haar atoommacht in Oekraïne gehuisvest. Aan universiteiten werden daarop studies raketwetenschap gevestigd, omdat er ontwikkelaars nodig waren van intercontinentale raketten die de atoombommen konden dragen. De vrouw van mijn kennis was gespecialiseerd in het doorontwikkelen van een specifieke familie van raketten. Daar kon je toen weinig mee in het Westen maar haar opleiding was wel een voortreffelijke basis om je mee te ontwikkelen tot ICT-expert. Op de golven van de dot.com craze ontwikkelde zij zich tot een internationaal opererende consultant. Het huwelijk hield overigens geen stand.

Kortom: Oekraïne had in de jaren negentig weliswaar haar atoomwapens opgegeven met alles wat daarbij hoort, maar de stevige kennisbasis is kennelijk nooit verloren gegaan. Daarop wordt nu voortgebouwd. Daarom is Oekraïne nu geen land van exportbruiden meer maar van geavanceerde wapensystemen en soldaten vol doodsverachting - mannen en vrouwen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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